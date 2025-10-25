Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεκινήσει «αγριεμένος» τη φετινή σεζόν και πρόλαβε στα πρώτα δύο ματς του NBA να γράψει ιστορία!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει φόρα και δεν λέει να… σταματήσει! Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική στο EuroBasket, έχει πάει πολύ ανεβασμένος στο NBA και στις δύο πρώτες αγωνιστικές κάνει… πλάκα!

Σε πολύ καλή κατάσταση δείχνουν να είναι και οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς έχουν ξεκινήσει με το 2/2.

Η αρχή έγινε απέναντι στους Γουάσιγκτον Γουίζαρντς (23/10, 133-120), ενώ συνέχισαν με νίκη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (25/10, 116-122).

Σε δύο ματς, που «γυάλιζε» το μάτι του «Greek Freak» και έγραψε ιστορία, μόλις από τις πρώτες αναμετρήσεις της σεζόν στο NBA!

Δύο ματς ήταν… αρκετά

Φυσικά, οι δύο επικρατήσεις των «ελαφιών» είχαν και τον ίδιο πρωταγωνιστή.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο και οι αριθμοί του είναι το λιγότερο εντυπωσιακοί!

Στην πρεμιέρα «έγραψε» 37 πόντους, 14 ριμπάουντ και πέντε ασίστ. Παράλληλα, στο Τορόντο είχε 31 πόντους 20 ριμπάουντ και επτά ασίστ!

Αριθμοί και εμφανίσεις, που τον «ανάγκασαν» να μείνει σε ολόκληρη την ιστορία της διοργάνωσης, για ένα ξεχωριστό επίτευγμα!

Πώς τα κατάφερε; Έγινε ο πρώτος παίκτης, που στα πρώτα δύο ματς του ΝΒΑ έχει συνολικά 60+ πόντους, 30+ ριμπάουντ και 10+ ασίστ!

Κι όλα αυτά, ενώ καλά-καλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει. Προφανώς, και η αγωνιστική χρονιά έχει πολύ… ψωμί ακόμη, αλλά ο «Greek Freak» δείχνει ασταμάτητος!

Άραγε, πού θα σταματήσει ο Έλληνας σταρ;