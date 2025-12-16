Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει «τρελάνει» τους πάντες και οι εμφανίσεις του ανάγκασαν το Βιρτζίνια Τεκ να «θυμηθεί» δύο Έλληνες!

Ο Νεοκλής Αβδάλας δεν… κόβει πουθενά και τη φετινή σεζόν έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες!

Tα όσα κάνει στο NCAA είναι «μαγικά» και δείχνει πως σίγουρα θα μας απασχολήσει ακόμα περισσότερο τον επόμενο καιρό.

Δεν πάνε πολλές εβδομάδες, από όταν αναδείχθηκε για πρώτη φορά Rookie of the Week στην περιφέρειά του! Ωστόσο, δεν… άντεξε και το εν λόγω επίτευγμα είναι ξανά στα «χέρια» του!

Μετά από μία εβδομάδα-όνειρο, ο «Νέο» σε δύο αναμετρήσεις «οδήγησε» την ομάδα του στις νίκες σκοράροντας συνολικά 46 πόντους, ενώ είχε και εννέα ασίστ.

Φυσικά, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, σουτάροντας εξαιρετικά και έχοντας ποσοστό 54% εντός πεδίας.

Πώς να μην βγει πολυτιμότερος πρωτοεμφανιζόμενος παίκτης της εβδομάδας, μετά τα όσα έκανε σε δύο αναμετρήσεις;

Σε ένα «παράσημο», που μονάχα ακόμα δύο μπασκετμπολίστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση το έχουν καταφέρει στο Βιρτζίνια Τεκ. Και μάλιστα είναι και «Έλληνες»!

O Αβδάλας άργησε να «ζεσταθεί», αλλά στο τέλος πήρε «φωτιά» για νέα «30άρα»! (video) O Νεοκλής Αβδάλας «μάγεψε» για ακόμα μία φορά στο NCAA, με νέα «30άρα» στο ματς με τη Γουέστερν Καρολάινα (12/12, 96-74), «πατώντας» το τούρμπο στο δεύτερο ημίχρονο!

Ο Αβδάλας «θύμισε» στο Βιρτζίνια Τεκ έναν «Έλληνα» του Άρη

Μόνο συχνό φαινόμενο δεν είναι ένας αθλητής από τους «Hokies» να βγαίνει Rookie of the Week στην περιφέρεια, παραπάνω από δύο φορές.

Ο πρώτος που τα κατάφερε ήταν ο Τζεφ Άλεν στη μακρινή σεζόν 2007-08. Έναν αθλητή, που έχει περάσει από πολλές ομάδες, με μία εξ αυτών να είναι και το Περιστέρι. Ωστόσο, η θητεία του στην Ελλάδα δεν ήταν μεγάλη, καθώς έγινε μεταγραφή το καλοκαίρι του 2018, αλλά είπε «αντίο» χωρίς να παίξει ούτε ένα ματς τον Οκτώβρη της ίδια σεζόν.

Πάμε σε πιο «φρέσκα» πράγματα και στον παίκτη του Βιρτζίνια Τεκ που τα κατάφερε πριν τον Νεοκλή Αβδάλα. Ποιος ήταν αυτός; Ο Λάντερς Νόλεϊ, που όλοι θυμόμαστε από το πέρασμά του από τον Άρη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ/γκαρντ τη σεζόν 2019-20 είχε προκαλέσει «θόρυβο», με τα όσα έκανε στο NCCA! Γεγονός, που τον «ανάγκασε» να κερδίσει το βραβείο του Rookie of the Week παραπάνω από μία φορά.

Το καλοκαίρι του 2024 πέρασε και από τα μέρη μας, καθώς υπέγραψε στον Άρη. Ωστόσο, μετά από περίπου μισή σεζόν είπε «αντίο» με τις δύο πλευρές να λύνουν τη συνεργασία τους!