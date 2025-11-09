Ο Νεοκλής Αβδάλας «τρέλανε» τον κολεγιακό κοσμό και έστρεψε τα βλέμματα του ΝΒΑ πάνω του, με την εμφάνισή του κόντρα στο Πρόβιντενς.

Ακόμα δεν έγινε ο Νεοκλής Αβδάλας μέρος του οργανογράμματος του αμερικανού μπάσκετ και φρόντισε να ενθουσιάσει τους πάντες. Δεν χωρά αμφιβολία πως η σεζόν 2025-26 αποτελεί προετοιμασία για να κερδίσει μία καλύτερη θέση στο draft του 2026. Αφού αν συνεχίσει έτσι, δύσκολα θα τον αφήσει το ΝΒΑ στο κολεγιακό.

Μετά το άστοχο ντεμπούτο του στον κόσμο του NCAA, όντας όμως τρομερά παραγωγικός με 9 τελικές πάσες για το Βιρτζίνια Τεκ, στην δεύτερη παρουσία του ο Αβδάλας τα έκανε ΟΛΑ. Και όπως είναι λόγικό, ήδη έχουν αρχίσει να γράφονται «ύμνοι» για τον ίδιο.

Ο «Νέο» οδήγησε την ομάδα του στη νίκη κόντρα στο Πρόβιντενς με 107-101 στην παράταση, πραγματοποιώντας ΤΡΟΜΕΡΗ εμφάνιση με 33 πόντους (5/8 τρίποντα και 13/23 σουτ), 6 ριμπάουντ και έξι τελικές πάσες.

Τα reports τοποθετούσαν τον Έλληνα άσο ως έναν εκ των πιο must-watch πρωτοετών του κολεγιακού ούτως ή άλλως. Μέσα στην 50άδα. Μία παραπάνω πλέον αφού ο ίδιος με την παρουσία του έδωσε ακόμα πιο ισχυρή αφορμή.

Virginia Tech’s Neoklis Avdalas is one bad dude



Today vs Providence he was unreal



33 points

6 rebounds

6 assists

13-23 FG

5-8 3P

2-4 FT



The 6’9 PG out of the Greece put together the very best freshman performance we’ve seen this season



Incredible performance pic.twitter.com/3VmrhuhFAH — Arman Jovic (@PDTScouting) November 9, 2025

Μία βόλτα στα social media- το δείγμα της εποχής μας – αρκεί για να κατανοήσει κανείς την «θύελα» που προκάλεσε ο Αβδάλας, παίρνοντας φυσικά το βραβείο του κορυφαίου του ματς. Τα καλύτερα είναι μπροστά του, το γνωρίζει όλος ο κόσμος και το ελληνικό μπάσκετ τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Ο σπίκερ της αναμέτρησης και του NBC Sports, δεν υπήρξε άλλωστε φειδωλός στα λόγια του κατά τη διάρκεια του ματς και γιατί να το κάνει. «Αυτό το παιδί είναι σούπερ σταρ» τόνισε ενώ αργότερα, έγραψε στο «X» – πρώην Twitter – πως… «Ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω την απόδοση του Νεοκλή Αβδάλα. Ό,τι κι αν έχετε ακούσει γι’ αυτόν, πιστέψτε το και ακόμα περισσότερα! Είχε 33 πόντους σε 13/23 σουτ εντός πεδιάς με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Ο Έλληνας σούπερ σταρ οδήγησε το Virginia Tech σε μια τεράστια νίκη στην παράταση επί του Providence! Είναι εξαιρετικός.»

Μεταξύ των πολλών επιτευγμάτων του, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Περιστερίου που άνοιξε φέτος τα φτερά του για τις ΗΠΑ, έγινε ο πρώτος παίκτης μετά το 2022 και το ACC τουρνουά στο Barclays Center, που σκοράρει 30+ πόντους μακριά από το «σπίτι» του Πανεπιστημίου.