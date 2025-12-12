O Νεοκλής Αβδάλας «μάγεψε» για ακόμα μία φορά στο NCAA, με νέα «30άρα» στο ματς με τη Γουέστερν Καρολάινα (12/12, 96-74), «πατώντας» το τούρμπο στο δεύτερο ημίχρονο!

Ο Νεοκλής Αβδάλας έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες! Οι εμφανίσεις του στο NCAA είναι «μαγικές» και δείχνει πως είναι ένας αθλητής, πως θα μας απασχολήσει αρκετά και στο μέλλον!

Η νέα του «παράσταση» ήταν επίσης εξαιρετική. Το Βιρτζίνια Τεκ έκανε το 9-2 κερδίζοντας το Γουέστερν Καρολάινα (12/12, 96-74).

Σε ένα ματς, όπου ο Έλληνας γκαρντ άργησε να «ζεσταθεί», αλλά όταν το έκανε ήταν ασταμάτητος!

Πληθωρικός Αβδάλας άγγιξε το triple double μπροστά σε πλήθος σκάουτερ από το NBA Ο Νεοκλής Αβδάλας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά prospect και το NBA τον παρακολουθεί στενά, όπως φάνηκε και στη νίκη – στην παράταση – κόντρα στη Νότια Καρολίνα.

Το πρώτο του ημίχρονο ήταν σε… ρηχά νερά, καθώς είχε μόλις έξι πόντους, με ένα εύστοχο σουτ εντός πεδίας. Και κανείς δεν περίμενε αυτό, που θα ακολουθούσε!

Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος πήρε «φωτιά»! Ανέβαζε συνεχώς την απόδοσή του, σκόραρε ολοένα και πιο πολύ και κατέληξε να τελειώνει την αναμέτρηση με 30 πόντους έχοντας 6/9 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 6/8 βολές σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα, η στατιστική του έγινε ακόμα πιο «πλούσια», καθώς είχε επίσης 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 μπλοκ.

Μία νέα τρομερή εμφάνιση, με τον «Νέο» να «φωνάζει» ξανά πως είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις καλύτερες στιγμές του ματς, όπου «μάγεψε» ο Νεοκλής Αβδάλας: