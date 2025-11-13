Ο Νεοκλής Αβδάλας φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πολύ καλά στο νέο του περιβάλλον και έχει φροντίσει να «μάθει» ελληνικά στους συμπαίκτες του!

O Νεοκλής Αβδάλας το περασμένο καλοκαίρι πήρε την απόφαση να «ανοίξει» τα φτερά του και ταξίδεψε στις ΗΠΑ.

Το Βιρτζίνια Τεκ τού προσέφερε το «πακέτο» που ο ίδιος ήθελε και πλέον έχει αρχίσει να «λάμπει» στο NCAA.

H ομάδα του έχει ξεκινήσει πολύ καλά, καθώς μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες, με τον Έλληνα αθλητή να είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Ο Αβδάλας «τρέλανε» το ESPN και βρέθηκε στην κορυφή Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ούτως ή άλλως ένας από τους πιο must-watch προτοετείς. Ακόμα περισσότερο μετά την δεύτερη συμμετοχή του με το Βιρτζίνια Τεκ.

Η τελευταία επικράτηση ήρθε απέναντι στο Σεν Τζόζεφς Χοκς (13/11, 94-59), σε ένα ματς που και πάλι ο Νεοκλής Αβδάλας είχε μία πολύ καλή παρουσία.

Μπορεί να μην σκόραρε 33 πόντους, όπως έκανε πριν από λίγες ημέρες, αλλά η στατιστική του ήταν ξανά «γεμάτη».

Όσο έπαιξε μπόρεσε να σκοράρει 14 πόντους, έχοντας επτά ασίστ και πέντε ριμπάουντ!

Ωστόσο, η στιγμή που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε στη λήξη του αγώνα. Ο «Νέο» παραχώρησε δηλώσεις, αλλά στην αρχή υπήρξε και μία ευχάριστη «παρέμβαση».

Ένας συμπαίκτης του έκανε «ντου», φωνάζοντας μία ελληνική λέξη! Κι όμως, φαίνεται πως ο 19χρονος γκαρντ έχει μάθει στην «παρέα» του, μερικές λέξεις από τη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ο συμπαίκτης του τον φώναξε: «Μ@λ@@@!» και έφυγε, για να τον αφήσει να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του. Παράλληλα, αρκετό ενδιαφέρον είχαν και τα όσα είπε ο Νεοκλής Αβδάλας, καθώς όλοι απορούν για την ικανότητά του να «βλέπει» όλο το γήπεδο.

Ωστόσο, η απάντησή του ήταν απλή: «Το είχα από όταν ήμουν παιδί!»

🇬🇷 6’9 Freshman Neoklis Avdalas with another solid all around game tonight for @HokiesMBB in a win against Saint Joseph’s.



• 14 PTS

• 7 AST

• 5 REB



The freshman sensation continues his excellent all around play showcasing his versatile skillset once again. Handles the ball… pic.twitter.com/PP0od9Wnzo — Workin It Hoops (@workinithoops) November 13, 2025

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Νεοκλή Αβδάλα:

«Ήταν πολύ διασκεδαστικό, αυτό κάνουμε, έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες στην ομάδα. Αυτό είναι το νόημα της ομάδας, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και που παίζω εδώ, ήταν καταπληκτικά και πάλι σήμερα.

Για την ικανότητά του να «βλέπει» όλο το γήπεδο:

«Θα έλεγα ότι δεν το έμαθα, θα έλεγα κάτι που το είχα από τότε που ήμουν παιδί, δεν ξέρω, απλώς το έχω από τότε που ήμουν παιδί, οπότε προσπαθώ να το χρησιμοποιώ, ξέρω ότι είμαι καλός πασέρ. Ξέρω ότι οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται ως καλό πασέρ, οπότε αυτό είναι όλο».

Για το πού θέλει να βελτιωθεί:

«Θα έλεγα λίγο αμυντικά, πρέπει να παίρνω λίγο καλύτερες θέσεις, θα έλεγα ότι αυτός είναι ένας παράγοντας στον οποίο πρέπει να βελτιωθώ».

Για την εμπειρία του στους εντός έδρας αγώνες:

«Ήταν πολύ διασκεδαστικό, οι οπαδοί μού δείχνουν αγάπη από τότε που ήρθα εδώ, ήταν υπέροχα. Μου αρέσει πολύ, όπως είπα, να παίζω εδώ κάθε βράδυ, οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί ξανά, και αυτό που πρέπει να κάνω, για να κερδίσω, αυτό είναι όλο».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Νεοκλή Αβδάλα: