Ο Νεοκλής Αβδάλας ήταν ούτως ή άλλως ένας από τους πιο must-watch προτοετείς. Ακόμα περισσότερο μετά την δεύτερη συμμετοχή του με το Βιρτζίνια Τεκ.

Το παραμύθι με την κουκουβάγια και την πέρδικα είναι λίγο πολύ σε όλους γνωστό. Για εκείνη το παιδί της ξεχώριζε πάντα, ήταν το πιο όμορφο από όλα. Γιατί να αλλάξει αυτό στον (πρωτ)αθλητισμό και την περίπτωση του Νεοκλή Αβδάλα; Μόνο που το παραδέχονται κι άλλοι.

Ο Έλληνας πολυσχιδής γκαρντ έκανε το άλμα για την αντίπερα όχθη του ωκεανού, επιλέγοντας τον πιο… safe δρόμο. Δεν επέλεξε να πέσει ευθύς εξ’ αρχής στην «παλαίστρα» με τα λιοντάρια του ΝΒΑ αλλά να κάνει τα βήματα το ένα μετά το άλλο. Πρώτα κολλέγιο και προσαρμογή, μετά ο «θαυμαστός κόσμος» καλώς εχόντων των πραγμάτων.

Η φήμη που έσυρε στο NCAA και κυρίως η προοπτική που κουβάλησε, δεν ήταν ούτως ή άλλως αμελητέα. Σε μία «δεξαμενή» με πολλά νέα πρόσωπα, το δικό του ήταν ένα από εκείνα που περίμενε ο κόσμος να δει. Μέσα στους 50 πολυαναμενόμενους πρωτοετείς.

Μετά την πρώτη εβδομάδα δράσης όμως στο κολεγιακό πρωτάθλημα, ανέβηκε μέχρι την κορυφή των προτιμήσεων. Για το κορυφαίο ESPN τουλάχιστον και τον αντίστοιχο Σαμς Σαράνια του κολεγιακού μπάσκετ, τον Πολ Μπιανκάρντι.

Αφού συστήθηκε με διψήφιο αριθμό σχεδόν στις ασίστ στο ντεμπούτο του, έσπασε τα κοντέρ στη δεύτερη συμμετοχή του με το Βιρτζίνια Τεκ και την μεγάλη νίκη που πέτυχε κόνρα στο Πρόβιντενς στην παράταση.

Ο «Νέο» τα έκανε ΟΛΑ στο παρκέ, κυρίως όμως να μαγνητίσει. Και γι΄ αυτό βρέθηκε στην πρώτη θέση των πρωτοετών του NCAA στην εναρκτήρια εβδομάδα του.

Δίχως αμφιβολία, ο Αβδάλας έχει αρκετό δρόμο να διανύσει ακόμα. Τα διθυραμβικά σχόλια που ακούγονται για εκείνον και οι παραλληλισμοί με σταρ της «πορτοκαλί θεάς» όπως ο Λούκα Ντόντσιτς, τον βαραίνουν. Μένει να φανεί αν θα δικαιώσει τις προσδοκίες και πως θα διαχειριστεί την ταμπέλα που νωρίς νωρίς οι Αμερικανοί ειδήμονες του «φόρεσαν».