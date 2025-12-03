Ο Νεοκλής Αβδάλας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά prospect και το NBA τον παρακολουθεί στενά, όπως φάνηκε και στη νίκη – στην παράταση – κόντρα στη Νότια Καρολίνα.

Ο Νεοκλής Αβδάλας δεν κάνει θόρυβο μονάχα στα μέρη μας, αφού έχει γίνει καθημερινότητα και συνήθεια πλέον η… ματιά προς το NCAA για τα ελληνόπουλα με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο, αλλά και στον «θαυμαστό» κόσμο του ΝΒΑ.

Ο «Νεο» συνεχίζει να αποτελεί όλο και μεγαλύτερο πόλο έλξης, αντικείμενο συζήτησης για τον μπασκετικό πλανήτη με την κορυφαία λίγκα της «γηραιάς ηπείρου» να τον παρακολουθεί στενά όπως φάνηκε και στο παιχνίδι του Βιρτζίνια Τεκ με τη Νότια Καρολίνα. Εκεί όπου συνέρευσαν 17 σκάουτερ ομάδων του ΝΒΑ, έχοντας στραμμένα τα μάτια τους κυρίως στον Έλληνα πολυσχισή πόιντ γκαρντ.

Η μέρα εκείνη που θα δηλώσει συμμετοχή και έπειτα θα ακούσει το όνομά του στο draft pick δεν θα αργήσει, ίσως έρθει και αυτό το καλοκαίρι. Με τις πρώτες εκτιμήσεις να τον τοποθετούν πάνω από οποιονδήποτε Έλληνα διαχρονικά έχει περάσει αυτή τη διαδικασία για να αγωνιστεί στο ΝΒΑ. Δηλαδή πάνω από Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννη. Στα προσεχώς όμως αυτά.

Μέχρι τότε; Αυτό που καλείται να κάνει ο Νεοκλής Αβδάλας είναι να κερδίζει διαρκώς πόντους, να βελτιώνει το παιχνίδι του και να ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη πρόκληση κάθε μπασκετομπολίστα.

Οι «Hokies» επιβλήθηκαν του Πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνα με 86-83 στην παράταση πριν από μερικές ώρες στο «Colonial Life Arena», με τον νεαρό διεθνή άσο να κάνει τα… πάντα μέσα στο παρκέ. Ο πρωτοετής Αβδάλας αγωνίστηκε κάτι περισσότερο από 35′ (δεύτερος μεγαλύτερος χρόνος συμμετοχής), μετρώντας 13 πόντους με 5/11 σουτ, 8 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ για ένα μόλις λάθος. Πολύ γεμάτη στατιστική απεικόνιση για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, του Περιστερίου και της Καρδίτσας μεταξύ άλλων που αποβλήθηκε με πέντε φάουλ και έχει κάνει εξαιρετική εκκίνηση στην Αμερική και το κολεγιακό πρωτάθλημα.

Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Αβδάλα έπειτα από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, πριν το Βιρτζίνια Τεκ επιστρέψει στο «σπίτι» (6/12). Στο 7-2 το ρεκόρ για τον Αβδάλα και την παρέα του που δεν απογοήτευσε μπροστά στα αρκετά ζευγάρια μάτια που έσπευσαν να τον δουν από κοντά.