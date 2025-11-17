Ο Νεοκλής Αβδάλας είχε μία «γήινη» εμφάνιση. Μπορεί να μην έκανε «τρελά» πράγματα, αλλά στα τελευταία λεπτά ήταν η «κύρια πηγή» πόντων της ομάδας του.

Το Βιρτζίνα Τεκ συνεχίζει «απόλυτο» την πορεία του στο NCAA, κάνοντας το 4/4.

Προφανώς, τη φετινή σεζόν υπάρχει και ελληνικό χρώμα στις τάξεις του, καθώς ο Νεοκλής Αβδάλας αποφάσισε να περάσει την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Οι πρώτες του εμφανίσεις στις ΗΠΑ είναι το λιγότερο εντυπωσιακές. Έχει αναγκάσει πολλούς ανθρώπους να «ασχολούνται» με εκείνον και φαίνεται να είναι πιο έτοιμος από ποτέ!

Ο Αβδάλας έχει «μάθει» ελληνικά το Βιρτζίνια Τεκ: Δέχτηκε «ντου», από συμπαίκτη του (video) Ο Νεοκλής Αβδάλας φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πολύ καλά στο νέο του περιβάλλον και έχει φροντίσει να «μάθει» ελληνικά στους συμπαίκτες του!

Μπορεί κόντρα στο Σάρλοτ 49ers (17/11, 76-84) να ήταν πιο «γήινος», αλλά και πάλι μπόρεσε να κάνει τη διαφορά στο τέλος.

Με το ρολόι να δείχνει 3:03’ πριν τη λήξη, ο «Νέο» είχε σκοράρει μονάχα δύο πόντους.

Ωστόσο, πρόλαβε να γίνει διψήφιος, χωρίς να το καταλάβει. Στο φινάλε του παιχνιδιού είχε 6/6 βολές, αλλά και ένα κάρφωμα, για να σκοράρει οκτώ πόντους σε μικρό χρονικό διάστημα!

Όταν πάτησε το «γκάζι», ο Έλληνας γκαρντ το σκορ όλοι του οι συμπαίκτες σκόραραν πέντε πόνους, ενώ ο ίδιος οκτώ.

Δηλαδή, στο τελευταίο 3λεπτο είχε το 65% των πόντων της ομάδας του! Μπορεί να μην σκόραρε 33 πόντους, ούτε να «γεμίσει» τη στατιστική του με «τρελά» νούμερα.

Παρ’ όλα αυτά, όταν η μπάλα ήταν πιο «βαριά» πήρε την ευθύνη και φρόντισε η ομάδα του να μην χάσει τη νίκη στην «αντεπίθεση» του Σάρλοτ 49ers.