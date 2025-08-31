Μπόλικο σούσουρο έγινε χθες με την ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου στη Συνέντευξη Τύπου του Βασίλη Σπανούλη με τους Betarades να ακούν και τη δική του πλευρά.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Το ιστορικής σημασίας παιχνίδι της Εθνικής ομάδας της Ελλάδας με την αντίστοιχη της Κύπρου, είχε ολοκληρωθεί. Για τους δικούς του λόγους άφησε το στίγμα του στα «βιβλία της ιστορίας» των δύο αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων και του EuroBasket, όχι αγωνιστικούς.

Και εκεί που το «Ισπανία-Βοσνία» έμπαινε στο προσκήνιο, μία ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου στη συνέντευξη Τύπου του Βασίλη Σπανούλη και της «γαλανόλευκης», συγκέντρωσε τα βλέμματα.

Ο Τζόρτζι Μαρμακάτζε, Γεωργιανός δημοσιογράφος και επί 12 χρόνια σχολιαστής και αναλυτής σε τηλεοπτικό μέσο της πατρίδας του, πήρε τον λόγο. Αφού έδωσε συγχαρητήρια στον Έλληνα τεχνικό για το (νέο) θετικό αποτέλεσμα της «Επίσημης Αγαπημένης» ζήτησε μία εξήγηση για την απουσία του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι από το πλευρό του Αλεξάνταρ Τζίκιτς.

Ο Γεωργιανός προπονητής χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης στις τάξεις των συμπατριωτών του, όντας ο μοναδικός specialist σε analytics εκ του προπονητικού σταφ. Ένας πιστός στρατιώτης, με έντονο το πατριωτικό αίσθημα, ο οποίος αναμένεται τα επόμενα χρόνια και μετά την θητεία του πληθωρικού,ροκά πρώην προπονητή της Μπουντούτσνοστ, να αναλάβει τα ηνία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Είναι επίσης και άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη στην Μονακό όπως και ο Ηλίας Καντζούρης, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο πόστο τους στο σημαντικό αυτό τουρνουά λόγω της έναρξης της προετοιμασίας στο Πριγκιπάτο.

Γιατί τα… πήρε ο Σπανούλης με (προβοκατόρικη) ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου; Μίνι εκνευρισμός υπήρξε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου του Βασίλη Σπανούλη, μετά από ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου.

Η τοποθέτησή του δεν άρεσε στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θεώρησε την ερώτησή του προβοκατόρικη. Ενοχλημένος λοιπόν αφού κατέστησε σαφές ότι περίμενε μία μπασκετική ερώτηση από τον Γεωργιανό δημοσιογράφο, αποχώρησε.

Λίγες ώρες μετά και πριν το τζάμπολ του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την αντίστοιχη της Γεωργίας, οι Betarades «χτύπησαν την πόρτα» της άλλης πλευράς. Για να ακούσουν και τη δική του εκδοχή.

Ο Γεωργιανός δημοσιογράφος αποκρίθηκε στο κάλεσμα, ξεκαθαρίζοντας τη δική του θέση. Πριν καν όμως κάνει κάτι τέτοιο, τόνισε πως ο Βασίλης Σπανούλης ήταν και παραμένει ο δικός του Ευρωπαίος θρύλος. Σημείωσε δε πως δεν απολογήθηκε στην ελληνική πλευρά όπως γράφτηκε.

Αναλυτικότερα… «Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι για μένα ο MVP του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Είμαι Γεωργιανός και ενδιαφέρομαι για τα όσα αφορούν τη Γεωργία. Ο Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς προπονητές στην ομάδα μας. Ασχολείται με τα analytics. Πιστεύω ότι μελλοντικά θα είναι head coach στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ίσως σε 4 χρόνια, σε έξι αλλά θα γίνει. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ την πατρίδα του, είναι σπουδαίος specialist στο είδος του και χρειαζόμασταν τη βοήθειά του. Αυτό ήταν όλο.

Δεν έχω τίποτα με τον Βασίλη Σπανούλη, με την ελληνική ομάδα. Μου αρέσει η Ελλάδα και ο Βασίλης Σπανούλης. Απλά τον θέλαμε εδώ, όχι να βρίσκεται με την Μονακό γιατί έχουμε ένα σημαντικό τουρνουά και αποτελεί βασική φιγούρα στην ομάδα μας. Αυτό ήταν όλο.

Ειπώθηκε για τους δημοσιογράφους, τους οπαδούς μας. Υπάρχαν τόσες πολλές ερωτήσεις. Που είναι ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, γιατί δεν είναι εδώ; Και ήθελα να μου το ξεκαθαρίσει αυτό ο Βασίλης Σπανούλης.

Υπήρχαν λάθος πληροφορίες σχετικά με το ότι ζήτησα συγγνώμη. Δεν έχω να απολογηθώ για κάτι. Είναι δημοσιογραφία, είμαστε δημοσιογράφοι. Είναι μία εξειδικευμένη ερώτηση για το EuroBasket, σχετικά με το μπάσκετ», τόνισε αρχικά διότι ο Βασίλης Σπανούλης του είπε ότι περίμενε μία μπασκετική ερώτηση.

Και τέλος, έκλεισε απαντώντας στην ερώτηση αν είχε κάποια επικοινωνία μετά τη Συνέντευξη Τύπου με την ελληνική πλευρά. «Ναι είχα επικοινωνία και τους είπα τα παραπάνω. Και να μεταφέρουν επίσης στον Βασίλη Σπανούλη πως για μένα είναι ο MVP. Αλλά έχει να κάνει με γεωργιανά συμφέροντα. Αυτό είναι όλο. Θέλαμε τον άνθρωπό μας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στο EuroBasket», κατέληξε.