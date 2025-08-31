«Πέπλο» προστασίας άπλωσε ο Ντούντα Σανάτζε στον αρχηγό και συμπαίκτη του, Τόκο Σενγκέλια, σε ερώτηση που του έγινε από τους Betarades.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Ένα ασυνήθιστο γεγονός έλαβε χώρα το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8) στο Κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό της Κύπρο, με τον Τόκο Σενγκέλια πρωταγωνιστή.

Ο αρχηγός της Εθνικής Γεωργίας και «ψυχή» της ομάδας ο οποίος δεν αφήνει ποτέ το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, ακόμα κι αν πρέπει να κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα για να προλάβει ένα ματς ή τίθεται ζήτημα υγείας, «βγήκε από τα ρούχα» του προς το τέλος του ματς με την Ιταλία.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα πλέον εκνευρίστηκε με τους διαιτητές για διάφορα σφυρίγματα που δεν πήρε, ίσως και με τον εαυτό του και την κατάσταση αφού ήταν ιδιαίτερα άστοχος (0/8) και τα λεπτά του στο παρκέ… μετρημένα.

Σε σημείο που όταν κάθισε στον πάγκο κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο απηυδισμένος, έσκισε το σήμα της διοργάνωσης από τη φανέλα του και το έβγαλε από αυτήν.

Στο 37′, ο Γεωργιανός διαφώνησε έντονα με τους ρέφερι, διαμαρτυρήθηκε και αυτό έφερε την αποβολή του με δεύτερη τεχνική ποινή. Κάτι που δεν πήρε αψήφιστα, αντιδρώντας έντονα και κατά την αποχώρησή του. Μάλιστα έδειξε και τους τρεις διαιτητές, τους οποίους έβρισε.

Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο, οι φίλοι της Εθνικής Γεωργίας που ήταν εκεί για να υποστηρίξουν το σύνολο του Τζίκιτς κάνοντας αισθητή την παρουσία τους, τον χειροκρότησαν.

Ο Duda Sanadze για τον Toko Shengelia: “Ο Σενγκέλια είναι τρομερός παίκτης, ένας από τους καλύτερος στην Ευρώπη και πρέπει να λαμβάνει τον σεβασμό που του αρμόζει”#EuroBasket2025 #shengelia #georgia #sanadze #ethniki #hellas pic.twitter.com/jLHsyl3Izm — Manolis Fyrogenis (@MFyrogenis) August 31, 2025

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ντούντα Σανάτζε πέρασε από τη μεικτή ζώνη και απάντησε σε ερωτήσεις. Ανάμεσα σε αυτές και εκείνη για τον Σενγκέλια, που τιμωρήθηκε απλώς με πρόστιμο και συνήθως κρατά την ψυχραιμία του.

«Προφανώς είμαστε μία μικρή χώρα και κάποιες φορές δεν λαμβάνουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Ο Τόρνικε (σ.σ. Σενγκέλια) είναι τρομερός παίκτης, ένα από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και πρέπει να έχει τον σεβασμό που του αναλογεί. Με τον τρόπο τους όμως δεν τον σεβάστηκαν, μην παίρνοντας κάποια σφυρίγματα.

Εμείς φυσικά πάντα τον υποστηρίζουμε και αυτό κάνω και τώρα. Ο Σενγκέλια είναι πιθανότατα ένας από τους κορυφαίους παίκτες του τουρνουά και πρέπει να έχει αυτού του είδους τον σεβασμό. Να παίρνει τα σφυρίγματα. Είναι οκ όμως, όλοι κάνουν λάθη. Συγκεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι, οι διαιτητές κάνουν επίσης λάθη. Δεν υπάρχει πρόβλημα, συνεχίζουμε», κατέληξε.