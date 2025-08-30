Μίνι εκνευρισμός υπήρξε στο τέλος της συνέντευξης Τύπου του Βασίλη Σπανούλη, μετά από ερώτηση Γεωργιανού δημοσιογράφου.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Η ένταση πέρασε… ξυστά, στο τέλος της συνέντευξης Τύπου του Βασίλη Σπανούλη μετά την επικράτηση της Εθνικής ομάδας απέναντι στην αντίστοιχη της Κύπρου το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στη Λεμεσό, για την 2η αγωνιστική του Γ’ ομίλου.

Σε ένα ιστορικό παιχνίδι απέναντι στην Εθνική ομάδα της Κύπρου, η «γαλανόλευκη» έκανε αυτό που έπρεπε και πραγματοποίησε το 2/2 στις μέχρι τώρα υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025. Αγώνας που λόγω διαφοράς στη δυναμική των δύο ομάδων, προσφέρθηκε για ροτέισον στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη. Όπως και έκανε.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός βρέθηκε ως είθισται στη συνέντευξη Τύπου όπου και απάντησε στις ερωτήσεις των παρευρισκόμενων. Πράγμα που έκανε και στην τελευταία, εκδηλώνοντας ωστόσο τον εκνευρισμό του.

Ένας Γεωργιανός δημοσιογράφος που είναι ο επόμενος αντίπαλος της «Επίσημης Αγαπημένης» (31/8, 15:00), αφού συγχάρηκε τον Σπανούλη και την Ελλάδα για τη νίκη, προχώρησε σε μία κάπως προβοκατόρικη ερώτηση. Πιο συγκεκριμένα τον ρώτησε για τον λόγο της απουσίας από τον πάγκο της Εθνικής Γεωργίας (θέση την οποία έχει στο πλευρό του Τζίκις ως το δεξί του χέρι), του Μανουτσάρ Μαρκοϊσβίλι, ο οποίος είναι άμεσος συνεργάτης του στη Μονακό.

Ο Γεωργιανός μάλιστα καθοδήγησε τους Μονεγάσκους σε μερικά ματς, πριν αναλάβει τις τύχες της ομάδας Έλληνας τεχνικός και μετά την Σάσα Ομπράντοβιτς εποχή. Και κάπου εκεί το κλίμα… ψυχράθηκε.

«Και ο άλλος μου ο βοηθός Ηλίας Καντζούρης δεν είναι επίσης εδώ», απάντησε όταν ο Γεωργιανός επέμεινε – ευγενικά – ζητώντας τον λόγο που ο συμπατριώτης του δεν βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Γεωργίας.

«Κάποιος πρέπει να κάνει προπόνηση πίσω στο Μονακό. Δεν μπορούν όλοι να είναι εδώ. Περίμενα όμως να ακούσω μία μπασκετική ερώτηση…», απάντησε πριν ο άνθρωπος της FIBA που συντονίζει την Συνέντευξη Τύπου παρέμβει για να σώσει μία πιο άβολη κατάσταση.

Κατεβαίνοντας από τα… πάλκο, ο Βασίλης Σπανούλης είπε στον Γεωργιανό δημοσιογράφο ότι «δεν ήταν καλή αυτή η ερώτηση» που έκανε, θεωρώντας πως είναι προβοκατόρική.