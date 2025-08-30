Πριν το τζάμπολ του «Κύπρος-Ελλάδα» σημειώθηκε μία στιγμή που θα μείνει στα… βιβλία της ιστορίας αν και δεν ήταν, στον απόλυτο βαθμό, πρωτοφανής.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Μία ιδιαίτερη στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στο «Σπύρος Κυπριανού» το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του EuroBasket 2025. Έλληνες και Κύπριοι τραγούδησαν μαζί, με μία φωνή τον κοινό Εθνικό τους ύμνο. Ή αλλιώς τον ύμνο στην Ελευθερία που έγραψε πριν από δύο περίπου αιώνες ο Διονύσιος Σολωμός.

Εδώ και πάνω από 50 χρόνια, τα δύο ανεξάρτητα κράτη μοιράζονται τον ίδιο Εθνικό ύμνο, ο οποίος παιανίζει σε κάθε μεγάλο αθλητικό γεγονός.

Συγκινητική στιγμή: Γράφτηκε ιστορία πριν το «Κύπρος-Ελλάδα» (video) Παιχνίδι ιστορικής σημασίας αυτό ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για το Ευρωμπάσκετ 2025 στο γκρουπ της Λεμεσού.

Παρότι η κοινή ανάκρουση είναι ένα γεγονός μη συνηθισμένο, αυτό δεν σημαίνει πως ήταν και πρωτοφανές βέβαια. Πίσω στο 1939 και την τρίτη έκδοση του EuroBasket που έλαβε χώρα στο Κάουνας της Λιθουανίας, Φινλανδοί και Εσθονοί τραγούδησαν το ίδιο άσμα πριν αναμετρηθούν και οι πρώτοι… συντριβούν με το απίθανο 91-1.

Οριακά πρόλαβαν και άκουσαν την ίδια μελωδία σε εκείνο το παιχνίδι, διότι οι στίχοι διαφέρουν, μιας και μία χρονιά αργότερα οι Εσθονοί προσαρτήθηκαν στην Σοβιετική Ένωση, όντας μέρος αυτής μέχρι το 1991. Άρα καθιέρωσαν και τα δικά τους γνωρίσματα.

Από τότε και έπειτα, επανήλθαν στο «Mu isamaa, mu õnn ja rõõm» («Η πατρίδα μου, η ευτυχία και η χαρά μου»), σε στίχους του Γιόχαν Βόλντεμαρ Γιάνσεν και μουσική του Πάτσιους (1869).

Στον ίδιο ρυθμό ακριβώς τραγουδούν και οι Φινλανδοί, με τη διαφορά πως τα λόγια του «Maamme» («Η Πατρίδα μας»), λεχει γράψει ο Γιόχαν Λούντβιγκ Ρούνεμπεργκ.

Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση στον πλανήτη που παιανίζει η ίδια μελωδία. Στη Λατινική Αμερική και από το 1851, Χιλή και Βολιβία έχουν την ίδια μουσική στον ύμνο τους ενώ και το Λιχτενστάιν πήρε εκείνον της Μεγάλης Βρετανίας το 1920 όταν ανεξαρτητοποιήθηκε.

Νότια Αφρική, Ζάμπια και Τανζανία έχουν ακόμα την ίδια μελωδία ενώ μέχρι πρόσφατα, αρκετές ήταν οι χώρες που χρησιμοποιούσαν ως εθνικό ύμνο το «Sikelel iAfrika» (God bless Africa).

Σε καμία περίπτωση βέβαια πλην της Ελλάδας με την Κύπρο, δεν υπάρχει κοινός αριθμητής και παρανομαστής σε όλα. Εξού και ο αστερίσκος στον τίτλο.