Ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει τα mind games και στις πρόσφατες δηλώσεις του, μίλησε για τη δική του πνευματική στρατηγική.

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τη μεγάλη «μάχη» με την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν (12/09, 21:00), με φόντο μία θέση στον μεγάλο τελικό του EuroBasket.

Μετά την προπόνηση της Τετάρτης (10/09), ο Τούρκος τεχνικός μίλησε στους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Βασίλη Σπανούλη καθώς και στο Final Four που είχε γίνει στο ΟΑΚΑ.

Παράλληλα, μίλησε για τη δική του «πνευματική στρατηγική», όσον αφορά την αντιμετώπιση του «Greak Freak».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Αταμάν:

«Ο Γιάννης σίγουρα μπορεί να σκοράρει. Δεν θα εστιάσουμε να σταματήσουμε τον Γιάννη. Θα εστιάσουμε στην κανονική άμυνα, θα σκεφτούμε τι ματσαρίσματα θα κάνουμε. Θέλω να πω ότι ο Σπανούλης δεν είναι μόνο καλός προπονητής τεχνικά, αλλά πνευματικά είναι πολύ έξυπνος. Στο παρελθόν έχουμε μιλήσει πολύ.

Νομίζω ότι έμαθε πνευματική στρατηγική από εμάς. Στην Κύπρο στους ομίλους είπε ότι ο Γιάννης σουτάρει λίγες βολές, αν τον συγκρίνουμε με τον Ντόντσιτς, τον Σενγκούν και τον Γιόκιτς και είδα ότι χθες κόντρα στη Λιθουανία σούταρε 16 βολές. Έξυπνη κίνηση, αλλά επίσης δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα στην πνευματική μου κατάσταση ότι το μπάσκετ στο NBA και στην Ευρώπη είναι διαφορετικό.

Στο NBA υπάρχει πολύς χώρος στην επίθεση και ο Γιάννης είναι ο καλύτερος σε αυτό. Αλλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν κανόνες στις αμυντικές καταστάσεις. Όταν είδα, είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ.

Ίσως οι διαιτητές μπορούν να σφυρίξουν όταν του κάνουν φάουλ, αλλά επίσης πρέπει να ελέγξουν πολύ καλά όταν κάνει διεισδύσεις αν κάνει επιθετικά φάουλ, επειδή όταν είδα το προηγούμενο παιχνίδι, είδα πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι επίσης η πνευματική μου στρατηγική».

Για τη συνάντηση με την Ελλάδα: «Είναι το πεπρωμένο μου. Στην Euroleague στα playoffs αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές, ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουά».

Ελληνική απόβαση στη Ρίγα: Τι ισχύει με τα εισιτήρια; Σαφώς πιο έντονο αναμένεται να είναι το «γαλανόλευκο» στοιχείο στη Ρίγα τις επόμενες ημέρες, ενόψει του επερχόμενου ημιτελικού με την Τουρκία.

Για τον Σπανούλη: «Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά».

Για τον Όσμαν: «Ο Τζέντι δεν είναι καλά. Ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο καλό για εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο κάταγμα στο πόδι του. Έχει ένα χτύπημα στο πόδι και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Σίγουρα, δεν θα είναι στο 100% γιατί και αύριο είναι αδύνατον να προπονηθεί και θα δούμε την κατάστασή του την ημέρα του αγώνα. Φυσικά είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να παλέψουμε ακόμη κι αν δεν παίξει».

Για το πώς μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα και τον Μήτογλου: «Δεν υπάρχει κανείς προπονητής που να μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα στο παρκέ, αλλά οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν. Δεν έχω καμία ειδική τακτική για να σταματήσω τον Σλούκα. Ο Μήτογλου είναι σπουδαίος παίκτης. Κάποιες μέρες παίζει πραγματικά σπουδαία, κάποιες ημέρες είναι λίγο χαμηλά στην απόδοσή του, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι στη μέρα του. Ο Σλούκας πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη».

Για το Final Four 2026 στο ΟΑΚΑ: «Έστειλα τα συγχαρητήρια μου σε όλους τους μάνατζερ και τον Παναθηναϊκό, επειδή έκαναν μία εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια και στην Euroleague, επειδή είναι έξυπνοι. Το ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο στάδιο με μεγάλη διαφορά στην Ευρώπη.

Η Αθήνα είναι μία από τις καλύτερες μπασκετικές πόλεις αυτό το διάστημα με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οπότε νομίζω πως όταν έρθει η στιγμή θα είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και έτοιμοι γι’ αυτό. Ελπίζω να είμαι εκεί με την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η ομάδα μου ή κάποια άλλη ελληνική θα είναι εκεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

Θα παλέψουμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο, φέτος υπάρχουν 20 ομάδες στην Euroleague, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί όλοι θα το απολαύσουν και συγκεκριμένα εμείς θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα του καλύτερου γηπέδου με διαφορά στην Ευρώπη».