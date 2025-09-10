Σαφώς πιο έντονο αναμένεται να είναι το «γαλανόλευκο» στοιχείο στη Ρίγα τις επόμενες ημέρες, ενόψει του επερχόμενου ημιτελικού με την Τουρκία.

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Το επιτάσσει η στιγμή που μοιάζει ιστορική. Το κατόρθωμα είναι σημαντικό, στα όρια του σπάνιου κρίνοντας από το πρότερο παρελθόν. Η Εθνική ομάδα έγινε ακόμα πιο… Επίσημη Αγαπημένη, αν και η αγάπη/στήριξη σε αυτήν δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τα επιτεύγματα και τις επιτυχίες.

Το βράδυ της Τρίτης (9/9), το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη «κατάπιε» την παρέα του Βαλαντσιούνας που έπαιζε εντός έδρας και σίγησε αρκετές χιλιάδες κόσμου που παιάνιζαν στο γνώριμο εδώ και χρόνια άκουσμα «Λιέτουβα, Λιέτουβα».

Η σοβαρή, μετρημένη και διαβασμένη Εθνική ομάδα δεν «μάσησε», είχε πλάνο, το ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό και προχώρησε στα ημιτελικά EuroBasket 16 χρόνια μετά το χάλκινο στην Πολωνία. Μία γενιά μετά και πάλι στη ζώνη των μεταλλίων.

Όπως είναι λογικό, το επίτευγμα δημιούργησε παροξυσμό στις τάξεις του φίλαθλου κόσμου. Εθνική υπερηφάνια ως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις στιγμές, βάζοντας τα «τσεκούρια» κάτω από το μαξιλάρι.

Το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες έχει χτυπήσει κόκκινο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Ελλάδας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι στην πατρίδα που βάζουν κατά νου το μακρινό ταξίδι, ώστε να βρεθούν στο πλευρό της «γαλανόλευκης». Για να ακουστεί πιο δυνατά το «Ελλάς ολέ ολε».

Μόλις «κλείδωσε» η πρόκριση στην επόμενη φάση, ήδη από το βράδυ της Τρίτης (9/9), η Aegean που είναι και ο επίσημος και μεγάλος χορηγός της Εθνικής ομάδας, πρόσθεσε κάποιες πτήσεις από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για Ρίγα. Ακόμα και με τσάρτερ.

Για αυτό το λόγο, βλέποντας την κινητικότητα αλλά και τον παλμό, απευθύνθηκε στην ελληνική Ομοσπονδία η οποία έσπευσε να εξασφαλίσει αμέσως 1000 εισιτήρια έξτρα για τους ταξιδιώτες. Όπερ και εγένετο.

Στο γεγονός αυτό βοήθησαν και οι οικοδεσπότες Λετονοί που τέθηκαν νοκ άουτ από νωρίς ενώ και οι γείτονες Λιθουανοί λάκισαν από την Εθνική ομάδα. Εισιτήρια που βάσει ζήτησης αναμένεται να γίνουν ανάρπαστα γρήγορα.

Από εκεί και πέρα, θέση στην Xiaomi Arena μπορεί κανείς να εξασφαλίσει και μεμονομένα. Στο κάτω διάζωμα και κάτω από την μπασκέτα, έχουν μείνει ακόμα απούλητα αρκετά εισιτήρια των 150 ευρώ ενώ στα πιο… ορεινά, μπορεί κανείς να εξασφαλίσει θέση με 90 ευρώ. Αυτά ως προς το επίσημο site του διαμεσολαβητή.

Όπως και να έχει, αναμένεται πολύ μεγαλύτερος ελληνικός όχλος από τους περίπου 400 που βρίσκονταν στον προημιτελικό με τη Λιθουανία. Όπως και Τούρκοι φυσικά που κατοικοεδρεύουν σε διάφορα σημεία της κεντρικής και πιο βόρειας Ευρώπης.

Κάλεσμα στις τουρκικές αεροπορικές εταιρίες έκανε άλλωστε και ο Εργκίν Αταμάν από νωρίς, ζητώντας να βάλουν περισσότερες πτήσεις για να μεγαλώσει ο τουρκικός κλοιός.