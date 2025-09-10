Τι αποφάσισε ο Βασίλης Σπανούλης μετά το Λιθουανία-Ελλάδα, συνεχίζοντας στην ίδια «οδό» για την Εθνική, από την πρώτη ημέρα στο EuroBasket.

Η Ελλάδα ξανά στα ημιτελικά, «τέλος» στην κατάρα των «8» και μετά τη Λιθουανία, η Εθνική στις θέσεις των μεταλλίων. Ο Βασίλης Σπανούλης, όμως, δεν «παρεκκλίνει» από τον στόχο που έχει θέσει. Γιατί απλώς δεν τον έχει πετύχει ακόμη.

«Κάναμε μία νίκη και περάσαμε στα ημιτελικά. Τώρα έχουμε άλλο ένα παιχνίδι μπροστά μας, θα προετοιμαστούμε γι’ αυτό και θα είμαστε έτοιμοι.

Είναι μία νίκη που μας πάει στα ημιτελικά. Λέει πολλά και ταυτόχρονα δεν λέει και τίποτα γιατί έχουμε ακόμα πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας».

Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στην κάμερα της ΕΡΤ, αμέσως μετά το φινάλε του Λιθουανία-Ελλάδα. Τι ακολούθησε;

Η απόφασή του να μην υπάρξει ρεπό την Τετάρτη (10/09), δηλαδή την αμέσως επόμενη ημέρα του αγώνα. Αντιθέτως, οι διεθνείς θα μεταβούν στο βοηθητικό γήπεδο το μεσημέρι, για μερικά σουτάκια, αποθεραπείες και γυμναστήριο.

Η δουλειά, λοιπόν, όχι απλώς δεν έχει τελειώσει ούτε για τον προπονητή της Εθνικής, ούτε για τους διεθνείς, παρά την επιτυχημένη πορεία έως τα ημιτελικά, αλλά συνεχίζεται ακόμα πιο εντατικά.

Γι’ αυτό και άπαντες συνεχίζουν με την ίδια στοχοπροσήλωση από την πρώτη μέρα, που τελικά οδήγησε τη «γαλανόλευκη» στη ζώνη των μεταλλίων, και ποιος ξέρει πού ακόμα.