Η προπόνηση της Τουρκίας την Τετάρτη (10/09) και όσα ισχύουν με τη συμμετοχή του Τσέντι Οσμάν, κόντρα στην Ελλάδα.

Μετά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, που έδειξαν πως ο τραυματισμός του Τσέντι Οσμάν είναι σοβαρός, ακολούθησε η επιβεβαίωση με την προπόνηση της Τουρκίας, την Τετάρτη (10/09).

Συγκεκριμένα, ο 30χρονος φόργουορντ δεν κατάφερε να λάβει μέρος και έτσι, η παρουσία του στον ημιτελικό του EuroBasket, απέναντι στην Ελλάδα (12/09, 21:00), παραμένει στον… αέρα.

Ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τον τραυματισμό του Όσμαν, πως αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, ο παίκτης δεν θα μπορούσε δεδομένα να αγωνιστεί.

Ergin Ataman: "Cedi Osman'ın sakatlığı ciddi. Maç bugün veya yarın olsa oynayamazdı. MR çekildi. Stres kırığından şüpheleniyoduk. MR sonucu stes kırığı olmadığı tespit edildi. Şu an ödemi var ve basmakta zorlanıyor. Cedi her koşulda oynamak istiyor."

Το πόδι του Τούρκου φόργουορντ παραμένει πρησμένο και ο ίδιος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τους πόνους που αισθάνεται, μετά το χτύπημα που δέχθηκε στον προημιτελικό ενάντια στην Πολωνία.

«Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν, σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται ο παίκτης του.

Πλέον, όπως φαίνεται, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή ή την απουσία του Οσμάν από το ματς την Εθνική Ελλάδας, θα ληφθεί πιθανότατα την τελευταία στιγμή, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων.

Πάντως, ο ίδιος δείχνει διατεθειμένος να «σφίξει» τα δόντια, προκειμένου να καταφέρει να δώσει το «παρών», στην κρίσιμη αναμέτρηση.

Μένει να φανεί, ποια θα είναι η τελική απόφαση τόσο του παίκτη, αλλά φυσικά και του επιτελείου της Τουρκίας.