Μετά τις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν, που έδειξαν πως ο τραυματισμός του Τσέντι Οσμάν είναι σοβαρός, ακολούθησε η επιβεβαίωση με την προπόνηση της Τουρκίας, την Τετάρτη (10/09).
Συγκεκριμένα, ο 30χρονος φόργουορντ δεν κατάφερε να λάβει μέρος και έτσι, η παρουσία του στον ημιτελικό του EuroBasket, απέναντι στην Ελλάδα (12/09, 21:00), παραμένει στον… αέρα.
Ο Τούρκος τεχνικός δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας για τον τραυματισμό του Όσμαν, πως αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, ο παίκτης δεν θα μπορούσε δεδομένα να αγωνιστεί.
Το πόδι του Τούρκου φόργουορντ παραμένει πρησμένο και ο ίδιος δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τους πόνους που αισθάνεται, μετά το χτύπημα που δέχθηκε στον προημιτελικό ενάντια στην Πολωνία.
«Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν, σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται ο παίκτης του.
Πλέον, όπως φαίνεται, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή ή την απουσία του Οσμάν από το ματς την Εθνική Ελλάδας, θα ληφθεί πιθανότατα την τελευταία στιγμή, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ των δύο ομάδων.
Πάντως, ο ίδιος δείχνει διατεθειμένος να «σφίξει» τα δόντια, προκειμένου να καταφέρει να δώσει το «παρών», στην κρίσιμη αναμέτρηση.
Μένει να φανεί, ποια θα είναι η τελική απόφαση τόσο του παίκτη, αλλά φυσικά και του επιτελείου της Τουρκίας.