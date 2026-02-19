O Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε τα πάντα «ανοιχτά», για τη συμμετοχή των Ταϊρίκ Τζόουνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ στον τελικό του Allwyn Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η μία θέση για τον τελικό του Allwyn Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας «κλείδωσε». Ο Ολυμπιακός πατώντας το… γκάζι όσο χρειάστηκε, κέρδισε το Μαρούσι (19/02, 67-91) και περιμένει τον νικητή από το Ηρακλής – Παναθηναϊκός.

Ωστόσο, ένα απρόοπτο προέκυψε από το… πουθενά για τους Πειραιώτες. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε στο δάχτυλο του χεριού του και έδειξε να πονάει αρκετά.

Αμέσως ζήτησε αλλαγή, με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του. Κι όλα αυτά, ενώ υπενθυμίζουμε πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς δεν έπαιξε, αφού είχε τενοντίτιδα στο γόνατό του.

Τι ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για τους δύο σέντερ του στην ΕΡΤ, μετά τη λήξη του ημιτελικού;

Ο Έλληνας τεχνικός άφησε τα πάντα «ανοιχτά». Συγκεκριμένα, είπε πως δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ενώ σε ό,τι αφορά τον Ταϊρίκ Τζόουνς ανέφερε πως περιμένει την αυριανή (20/02) προπόνηση, για να κρίνει τι θα συμβεί.

Ειδική αναφορά, έγινε και για τον Μόντε Μόρις, που επέστρεψε, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στα «πιτς». Με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι αρκετά καλός και να παίρνει τα «συγχαρητήρια» του Γιώργου Μπαρτζώκα στις δηλώσεις του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Κάναμε τη δουλειά όπως έπρεπε, χωρίς να πιεστούμε ιδιαίτερα, χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με την ποιότητά μας. Ο προπονητής έχει περισσότερα στο μυαλό του, όπως συνέβη με τον Μιλουτίνοφ, ελπίζω να μην είναι σοβαρό. Να γυρίσουν παίκτες όπως ο Μόντε Μόρις. Δεν είχε καν παίξει πέντε-πέντε στην προπόνηση. Έδειξε την ποιότητά του.

Συγχαρητήρια και στο Μαρούσι, παίζει πολύ καλύτερα τώρα. Δεν ήταν ο αντίπαλος που μπορούσαμε να νικήσουμε περπατώντας. Το μπάσκετ έχει δύο πράγματα, να παίξεις καλά στην επίθεση και να παίξεις καλά στην άμυνα. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο το ένα, τότε έχεις ταβάνι. Κάποιοι παίκτες κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορέσαμε παίκτες σαν τον Μέικον, σαν τον Κινγκ, σαν τον Περάντες, αλλά και καλούς φόργουορντ και δύο πολύ καλούς ψηλούς, να τους περιορίσουμε. Έβαλαν 67 πόντους, δείξαμε λίγο τη δυναμική που έχουμε σαν ομάδα.

Έχουμε προπόνηση αύριο, ο Τζόουνς έχει τενοντίτιδα που καταπολεμάται από θεραπείες, ενδυνάμωση και χάπια. Ελπίζουμε ότι αύριο στην προπόνηση θα είναι διαθέσιμος. Γιατί τώρα έχουμε αμφιβολίες αν θα είναι ο Μιλουτίνοφ. Κάθε φορά η ζωή έρχεται και ανατρέπει τα πράγματα. Πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι διαθέσιμοι. Είναι αμφίβολοι ο Τζόουνς και ο Μιλουτίνοφ. Αύριο θα μπορώ να σας πω πιο συγκεκριμένα».

