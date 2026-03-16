Η ευχή μιας μικρής Κρητικοπούλας που υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, εισακούστηκε από τον αγαπημένο της Κώστας Σλούκα μέσω των Betarades. Ποιο το story μέχρι την παράδοση;

Κάποιες φορές η δύναμη των social media αλλά και η ανθρώπινη πρωτοβουλία και ενασχόληση, αρκούν και περισσεύουν ούτως ώστε η επιθυμία ενός μικρού παιδιού να ικανοποιηθεί. Και όταν ένα πιτσιρίκι χαμογελά, όλα μοιάζουν καλύτερα. Πιο ελπιδοφόρα.

Μία αξιέπαινη κίνηση από τον Κώστα Σλούκα και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Μία μαζική κινητοποίηση που έφερε αποτέλεσμα για την μικρή Σίλια, η οποία μπορεί να δείχνει με περηφάνια στις φίλες της, το αναμνηστικό που αποκόμισε από την εμπειρία της στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη και φέτος στην Κρήτη. Έστω και με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, έστω και πιο αναπάντεχα απ’ ότι θα περίμενε.

Η επίσκεψη της μικρής φαν του Παναθηναϊκού στο Κλειστό γήπεδο στα «Δύο Αοράκια» για τον ημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας εξελίχθηκε σε κάτι πιο όμορφο απ’ ότι και η ίδια θα περίμενε.

Η πρόσχαρη και χαμογελαστή μικρή φαν του «τριφυλλιού», πριν πάρει θέση στην κερκίδα με το πλακάτ που είχε ετοιμάσει, σταμάτησε μαζί με την μητέρα της και τον αδερφό της μπροστά στην κάμερα των Betarades για ένα μικρό βίντεο. Το οποίο ήταν αρκετό για να πάρει ενθύμιο αυτό που είχε γράψει στο πανό.

Η μικρή Σίλια ζητούσε την φανέλα του Κώστα Σλούκα. Μέσα στον χαμό φυσικά μετά το τέλος του αγώνα, δεν είναι πάντα εύκολο – και αφού τα αιτήματα δεν ήταν λίγα φέτος στην Κρήτη – αυτό να γίνει ορατό και αντιληπτό. Όπως συνέβη σε άλλες περιπτώσεις με τον Ναν και τον Οσμάν. Έχει να κάνει και με την θέση που έχει καθένας στο γήπεδο.

Παρόλα αυτά το βίντεο της μικρής στο προφίλ των Betarades στα σόσιαλ media, πήρε μπόλικη δημοφιλία. Σε βαθμό που έφτασε μέχρι τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος ρώτησε για την μικρή και προσφέρθηκε να της δώσει μία υπογεγραμμένη φανέλα του μετά το φινάλε του τελικού με τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν κατέστη εφικτό αφού εκείνη δεν βρισκόταν στο γήπεδο.

Η ευχή όμως της μικρής δεν ξεχάστηκε. Η (συντονισμένη) προσπάθεια των Betarades.gr για να έρθουν σε επαφή με κάποιον δικό της, πήρε σάρκα και οστά. Η μαμά εντοπίστηκε των social media, ο επίσημος μπασκετικός Παναθηναϊκός ενημερώθηκε και κανόνισε όλα τα υπόλοιπα.

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης με την Ζαλγκίρις το βράδυ της Πέμπτης 12/3 στο ΟΑΚΑ, η φανέλα με την ειδική αφιέρωση στην Σίλια παραδόθηκε στα χέρια του μπαμπά της μικρής που είχε ανηφορίσει από την Κρήτη για να δει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Και από εκεί στα χέρια της πανευτυχούς μικρής φαν της ομάδας, που ευχαρίστησε τους πράσινους για την μικρή αλλά ταυτόχρονα μεγάλη κίνηση που έκανε το χαμόγελό της να λάμψει.