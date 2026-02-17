Μεγάλη ανησυχία για τον Ολυμπιακό, αν και πήρε μία εύκολη πρόκριση κόντρα στην ΑΕΚ (17/02, 81-67), αφού ο Ταϊρίκ Τζόουνς τραυματίστηκε!

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Ο Ολυμπιακός πήρε μία εύκολη πρόκριση στα ημιτελικά του Allwyn Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ΑΕΚ των πάρα πολλών απουσιών προσπάθησε να «παλέψει», αλλά οι Πειραιώτες ξέφυγαν από πολύ νωρίς και κέρδισαν με 81-67 (17/02).

Το παράδοξο της στατιστικής από το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Ολυμπιακό & ΑΕΚ Ο Ολυμπιακός έβαλε τις βάσεις για το πρώτο από τα τρία βήματα μέχρι την κατάκτηση του Κυπέλλου, ερχόμενος με… φόρα από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα περιμένει στους «4» το Μαρούσι που μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Άρη (17/02, 87-80).

Ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα να έχει και μία πολύ μεγάλη απουσία. Ο λόγος για τον Ταϊρίκ Τζόουνς, αφού τραυματίστηκε και η συμμετοχή του είναι στον «αέρα».

Σε μία φάση, που από το… πουθενά, αφού ελάχιστοι κατάλαβαν το πως χτύπησε και ζήτησε αλλαγή για ενοχλήσεις.

Ο Αμερικανός σέντερ χτύπησε στο γόνατό του, βγήκε εκτός παρκέ και πήγε απευθείας στο ιατρικό τιμ της ομάδας του.

Από τις πρώτες κιόλας αντιδράσεις του, φάνηκε ότι πονούσε πάρα πολύ. Δεν μπορούσε να πατήσει καλά το πόδι του κάτω, ενώ όλοι οι γιατροί της ομάδας ήταν δίπλα του. Το ίδιο έγινε και με τον Τόμας Γουόκαπ, που πήγε να δει τι έχει ο συμπαίκτης του.

Έπειτα από λίγα λεπτά, πήγε στα αποδυτήρια και δεν συνέχισε στην αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό πως θα κάνει μαγνητική αύριο (17/02) το πρωί, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς του.

Την ίδια ώρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου τόνισε πως ακόμα δεν γνωρίζει τι συνέβη. Το μόνο που είπε είναι ότι δεν φαίνεται πως υπάρχει κάτι σοβαρό.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις πρώτες αντιδράσεις του Ταϊρίκ Τζόουνς: