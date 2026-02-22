Ο Παναθηναϊκός το… έκαψε στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά την back-to-back κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αποστολή στο Ηράκλειο: Μάνος Φυρογένης

Καθαρά και ξάστερα. Δικαιότατα θα έλεγε κανείς ο ιδιαιτέρως σοβαρός και συνεπής αυτές τις μέρες Παναθηναϊκός κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ και πρόσθεσε ένα ακόμα στην πλούσια τροπαιοθήκη του. Όχι το πιο λαμπερό απ’ όλα αλλά το… turning point της σεζόν όπως τόνισε ο Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του στα Media μετά το τέλος του Τελικού.

Οι «πράσινοι» χτύπησαν τις «ερυθρόλευκες» αδυναμίες, πλήγωσαν τον αιώνιο αντίπαλό τους με ανελέητο PnR, έβγαλαν ένταση στην άμυνα και με X-Factors τους Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, έφτασαν στην κατάκτηση του πρώτου από τους τρεις συνολικά τίτλους που ακολουθούν.

Το πάρτι ξεκίνησε στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασού και συνεχίστηκε στο ξενοδοχείο και από εκεί σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου όπου οι πρωταγωνιστές το γλέντησαν.

Μερικές ώρες μετά την στέψη, οι back-to-back Κυπελλούχοι Ελλάδας ήπιαν, έκαναν ναργιλέ, τραγούδησαν, χόρεψαν και το ευχαριστήθηκαν σε μια βραδιά που είχαν το ελεύθερο να πανηγυρίσουν όπως ήθελαν.

Κεντρικό πρόσωπο στους πανηγυρισμούς ήταν οι Ματίας Λεσόρ και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, οι οποίοι μάλιστα δεν αποχωρίστηκαν για αρκετή ώρα ο ένας τον άλλον. Ο άσος από τη Μαρτινίκα είχε ιδιαίτερο κέφι, γούσταρε με τη Λιόλιου ενώ δεν έλειψαν φυσικά και τα φλας στον Κέντρικ Ναν όταν μπήκε το… «δεν θα πας πουθενά».