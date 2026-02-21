Λίγα δευτερόλεπτα, πριν οριστικοποιηθεί η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας Σλούκας αποφάσισε να πανηγυρίσει με τους φίλους της ομάδας του!

Το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, που έλαβε χώρα στην Κρήτη «βάφτηκε» πράσινο. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός μάς χάρισαν ακόμα μία μεγάλη «μάχη», με τον ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κερδίζει με 79-68 (21/02).

Μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, αλλά και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ήταν σε ένα εξαιρετικό βράδυ.

Λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο Κώστας Σλούκας αποφάσισε να πανηγυρίσει πρόωρα την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Έλληνας γκαρντ στα τελευταία δευτερόλεπτα πήγε στον κόσμο του Παναθηναϊκού, που ήταν στις κερκίδες και τον χειροκρόταγε, ενώ έκανε επίθεση η ομάδα του. Εκείνος είπε ένα μεγάλο «ευχαριστώ», πανηγυρίζοντας μαζί του, πριν ακουστεί η τελευταία κόρνα.

Μετά το φινάλε, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μάς χάρισε επίσης δύο πολύ όμορφες στιγμές.

Αρχικά, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, πήγε εκεί που καθόταν η μητέρα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Δέσποινα, και την πήρε αγκαλιά, για να «γιορτάσουν» μαζί αυτή τη στιγμή.

Παράλληλα, την ώρα που ήρθε η στιγμή να σηκώσει το τρόπαιο ψηλά, προτίμησε να το δώσει σε δύο συμπαίκτες του.

Όπως πάντα, ο αρχηγός είναι αυτός που έχει την τιμή να κρατήσει το Κύπελλο πρώτος στα χέρια του. Ωστόσο, ο Κώστας Σλούκας φώναξε κοντά του τον Κέντρικ Ναν και τον Τζέριαν Γκραντ, ώστε να πάρουν τη θέση του.