Το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας για το 2026 κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν από την αρχή του τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό (21/02, 68-79).

Πρωταγωνιστές, για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Νίκος Ρογκαβόπουλος, που σκόραραν συνολικά 29 πόντους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου έδωσε «συγχαρητήρια» στον Παναθηναϊκό, αφού τόνισε πως το «τριφύλλι» ήταν καλύτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Από εκεί και πέρα, μίλησε για όλα τα «προβλήματα» που πέρασε η ομάδα του την τελευταία εβδομάδα.

Μάλιστα, στο «κλείσιμο» των δηλώσεών του αναρωτήθηκε «αν υπάρχει χειρότερη εμφάνιση» από αυτή που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στον τελικό του Final-8.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, έκανε πολύ καλό παιχνίδι και άξιζε να κερδίσει το Κύπελλο. Η δική μας απόδοση, ατομικά και ομαδικά, σε συνεργασίες, σε προσήλωση στο πλάνο, ήταν πολύ κατώτερη του αναμενομένου.

Συνέβησαν πάρα πολλά. Ο Ντόρσεϊ έπρεπε να λείψει, ήταν σαν ξένο σώμα. Ο Μιλουτίνοφ έσπασε το χέρι του, ο Τζόουνς ήταν με τενοντίτιδα, ο Βεζένκοφ χτύπησε στο ματς. Δείξαμε να αμφιβάλλουμε πολύ, ήμασταν διστακτικοί, είχαμε άθλιο ποσοστό στο τρίποντο, σε ανοιχτά σουτ. Κάναμε πολλά λάθη, κακές αποφάσεις αμυντικές. Ο Παναθηναϊκός έφτανε μέχρι μέσα και γενικά, η προσέγγισή μας στο παιχνίδι, ήταν πολύ λάθος.

Πήραμε αυτό που αξίζαμε, θα κοιτάξουμε να επαναπροσεγγίσουμε τα πράγματα. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει χειρότερο από αυτό που εμφανίσαμε σήμερα».

