Ο Εργκίν Αταμάν φάνηκε κάπως… εκνευρισμένος από την προσοχή που δίνεται στο ποδόσφαιρο, στην Τουρκία, συγκριτικά με το μπάσκετ.

Ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε λίγο… ενοχλημένος, όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τα «φώτα» που στρέφονται πάνω του, στην Τουρκία.

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε στο S Spor, κατά τη διάρκεια της media day του «τριφυλλιού», και εξέφρασε την πεποίθησή του, πως το μπάσκετ, στην χώρα του, δεν έχει την αναγνώριση που του αρμόζει.

«Έχουν καταστρέψει τα μέσα της χώρας, στην αθλητική κοινότητα. Υπάρχει μία τρέλα για το ποδόσφαιρο. Τα πηγαίνουμε τόσο καλά στη Euroleague, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ατζέντα. Οι πρόεδροι αλλάζουν επειδή οι ποδοσφαιρικές ομάδες αποτυγχάνουν. Κι όμως, το ενδιαφέρον όλων για το ποδόσφαιρο παραμένει έντονο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν, για να προσθέσει έπειτα:

«Το ποδόσφαιρο έχει τη δική του οικονομία. Ξοδεύονται τόσα εκατομμύρια αλλά δεν έρχονται επιτυχίες στην Ευρώπη. Η ομάδα μου, η Γαλατασαράι, έδωσε 80 εκατομμύρια για τον Όσιμεν κι όλα αυτά για να πάρει το πρωτάθλημα. Το κριτήριο θα έπρεπε να είναι η επιτυχία στην Ευρώπη, να φτάσεις στα ημιτελικά μιας διοργάνωσης έστω, όχι να πάρεις αναγκαστικά το τρόπαιο. Κι αυτό δεν έχει συμβεί. Η αντιπαλότητα και οι εντάσεις με τους διαιτητές, είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει δομή, όλοι συζητούν για τους διαιτητές».