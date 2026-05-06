Ο Παναθηναϊκός είχε «σβήσει» τη Βαλένθια από το παρκέ στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν έφτασε για να του δώσει τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός «άγγιξε» μία φοβερή ανατροπή στο Game 3 της σειράς των playoffs της Euroleague, κόντρα στη Βαλένθια.

Η ισπανική ομάδα ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, όμως οι «πράσινοι» στα τελευταία λεπτά έβγαλαν αντίδραση και «ψαλίδισαν» εντυπωσιακά τη διαφορά.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δεν κατάφερε να φτάσει στην ολική ανατροπή. Ηττήθηκε με 91-87 (06/05), με αποτέλεσμα η Βαλένθια να κάνει το 2-1 και να οδηγεί τη σειρά σε 4ο παιχνίδι, ξανά στο Telekom Center.

Πάντως, η αμυντική λειτουργία που είχε ο Παναθηναϊκός στο φινάλε ήταν εντυπωσιακή. Η Βαλένθια υπέπεσε σε σωρεία λαθών στα τελευταία πέντε λεπτά της αναμέτρησης, ωστόσο αυτό δεν άλλαξε το τελικό αποτέλεσμα.

Αν και οι Ισπανοί απέκτησαν ένα σημαντικό προβάδισμα με 90-76 στα 5:25 πριν τη λήξη, η συνέχεια ήταν καταστροφική, καθώς σημείωσαν μόλις έναν πόντο (!) έως το φινάλε, με μία βολή του Μπαντιό στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο μεσοδιάστημα, η ισπανική ομάδα παρουσίασε μια εικόνα απόλυτης αστάθειας με δύο χαμένες βολές του Κόστελο, διαδοχικά λάθη και άστοχες επιλογές από τους Κι, Μπαντιό, Μοντέρο και Τέιλορ, όμως παρά την εξαιρετική αμυντική προσπάθεια του «τριφυλλιού» σε αυτό το διάστημα, κατόρθωσε να διατηρήσει το προβάδισμα και να επιβιώσει.