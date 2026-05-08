Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Η Βαλένθια έκανε και δεύτερο break και πλέον όλα θα κριθούν στην Ισπανία σε Game 5!

Ο Παναθηναϊκός είχε δύο match ball στην έδρα του, ώστε να είναι στα Final-4 της Euroleague. Ωστόσο, η Βαλένθια «άντεξε» έκανε δύο breaks και «έστειλε» τη σειρά πίσω στην Ισπανία.

Πλέον, οι δύο ομάδες ξεκινούν από το… μηδέν. Όποια καταφέρει να πάρει το επόμενο παιχνίδι αυτόματα θα είναι και στην τελική φάση της Αθήνας.

Στη μοναδική σειρά που θα ολοκληρωθεί, μετά από πέντε αναμετρήσεις, αφού Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν «κλειδώσει» τις θέσεις τους!

Το ακραίο στατιστικό της άμυνας του Παναθηναϊκού δεν αρκούσε για να «σκουπίσει» τη Βαλένθια Ο Παναθηναϊκός είχε «σβήσει» τη Βαλένθια από το παρκέ στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν έφτασε για να του δώσει τη νίκη.

Αν ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει το όνομά του δίπλα σε αυτά τα κλαμπ θα πρέπει να «αντιγράψει» τις πρώτα δύο.

Τι εννοούμε; Είναι ένα πάρα πολύ σπάνια γεγονός, μία ομάδα με μειονέκτημα έδρας να παίρνει την πρόκριση στο Game 5.

Για την ακρίβεια, από το 2009, όταν και οι σειρές έγιναν best-of-five, έπρεπε να περάσουν 15 χρόνια για να γίνει πρώτη φορά κάτι ανάλογο.

Ποια το κατάφερε πρώτη χρονικά; Η Φενέρμπαχτσε, που είχε επικρατήσει μέσα στο Πριγκιπάτο το 2024!

Ωστόσο, την ίδια σεζόν είχαμε ακόμα ένα break σε Game 5. Ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα έδρας στα Play Offs.

Οι δύο ομάδες, μετά από τέσσερα ματς ήταν στην απόλυτη «ισορροπία». Στο τελευταίο ματς της σειράς οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη και προκρίθηκαν στην τελική φάση.

Αυτές είναι και οι μοναδικές φορές που μία ομάδα έχει «σπάσει» έδρα σε Game 5. Και πλέον, ο Παναθηναϊκός αν θέλει να είναι στο Final-4 της Αθήνας θα πρέπει να «αντιγράψει» τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και τον Ολυμπιακό.