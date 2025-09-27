Ιδιαίτερα χαμογελαστός και ευδιάθετος ο Τι Τζέι Σορτς στην Media Day του Παναθηναϊκού, μετράει αντίστροφα για την επάνοδό του.

Ημέρες Τι Τζέι Σορτς, ημέρες έναρξης της σεζόν ζει ο Παναθηναϊκός, παραμονές της εκκίνησης της Euroleague. To OAKA ή ορθότερα Telekom Center πλέον, μεγαλώνει και καλωπίζεται (αύξηση χωριτικότητας, σουίτες) για να υποδεχθεί τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ένα από τα ερωτιματικά, αγωνιστικά, το οποίο προβλημάτιζε τον κόσμο της ομάδας και για το οποίο ακούστηκαν διάφορα, αφορούσε τον Τι Τζέι Σορτς. Ο «πυραυλικίνητος» γκαρντ από την Παρί που έκανε κρότο στη Euroleague και την Ευρώπη, ταλαιπωρήθηκε από βαριά ίωση η οποία τον κράτησε στην Αθήνα.

Ο Τι Τζέι Σορτς δεν ακολούθησε την αποστολή στην Αυστραλία και η (μη) παρουσία του στην έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων είχε τεθεί εν αμφιβόλλω. Παρόλα αυτά, ο Αμερικανός ανταποκρίθηκε περίφημα και άφησε πίσω του την περιπέτεια που τον ταλαιπωρούσε.

Τις προηγούμενες ημέρες πάτησε μάλιστα και παρκέ για ατομικές προπονήσεις. Κάθε μέρα που περνάει ο Τι Τζέι Σορτς ανεβάζει στροφές ούτως ώστε να δώσει το παρόν από την πρώτη κιόλας αγωνιστική της Euroleague. Κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει αφού και το ιατρικό σταφ των «πρασίνων» άναψε το πράσινο φως.

Βέβαια στο «τριφύλλι» δεν προτίθεται να ρισκάρουν το οτιδήποτε. Αν ο Σορτς φτάσει στα επίπεδα φυσικής κατάστασης που απαιτείται, τότε θα συμπεριληφθεί στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν για τη «διπλή» εβδομάδα με Μπάγερν (30/9) και Μπαρτσελόνα (3/10). Ειδάλλως, από την επόμενη εβδομάδα.

Ο «κομήτης» Σορτς μάλιστα ιδιαίτερα χαμογελαστός και ευδιάθετος στην μέρα των Media, ορισμένη από την Ευρωλίγκα, με την κλινική του εικόνα να ικανοποιεί τους ανθρώπους της ομάδας.

Σε αντίστοιχη κατάσταση αλλά με άλλο αστερίσκο (μυϊκός τραυματισμός) ήταν και ο Τσέντι Οσμάν. Ο ασημένιος στη Ρίγα πρώην ΝΒΑερ έχει κάνει κι εκείνος πρόοδο, με την συμμετοχή του η όχι στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» να αποφασίζεται λίγο πριν το τζάμπολ.

Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Μάριους Γκριγκόνις μετά τον πολύμηνο τραυματισμό που πέρασε και το πρόβλημα στη μέση που τον έθεσε νοκ-αουτ σχεδόν για όλη την προηγούμενη σεζόν. Αντίθετα οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να περιμένουν λίγο για να δουν εκ νέου τον Ματίας Λεσόρ στο παρκέ αν και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποθεραπείας του μετά την υποτροπή στον σοκαριστικό τραυματισμό του.