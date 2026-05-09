Ο Παναθηναϊκός πέταξεδύο φορές την ευκαιρία της πρόκρισης στο Final Four, παρόλα αυτά κρατάει ακόμα την τύχη (και) στα δικά του χέρια για να πετύχει κάτι πρωτόγνωρο στην ιστορία της Euroleague.

Η τέλεια ισπανική εβδομάδα στη Βαλένθια, δεν έφτανε για τον Παναθηναϊκό που σπατάλησε δύο Final Four points και μάλιστα μέσα στην έδρα του.

Οι «πράσινοι» βιάστηκαν να θεωρήσουν πως έχουν ξεμπερδέψει με τις «νυχτερίδες», πελάγωσαν κιόλας επιθετικά, έχασαν τον αμυντικό προσανατολισμό που έδειξαν στο πρώτο ματς της σειράς και έτσι καλούνται να επαναλάβουν ό,τι έφεραν εις πέρας λίγες μέρες νωρίτερα.

Και κάπως έτσι να δώσουν συνέχεια στην παραδοξότητα της συνθήκης. Μπορεί τα τελευταία χρόνια, η έννοια της έδρας στα playoffs να έχει χάσει το απόλυτο αίσθημα της βεβαιώτητας για θετικό αποτέλεσμα, πλην όμως δεν συνέβαινε το ίδιο μέχρι να ανοίξουν λογαριασμό Ολυμπιακός και Φενέρμπαχτσε το 2024 σε Game 5.

Συνεπώς ο Παναθηναϊκός ευελπιστεί πως θα γίνει στις 13/5 στη Βαλένθια η τρίτη ομάδα του θεσμού που σπάει το πλεονέκτημα της έδρας σε Game 5, καθώς και η πρώτη που προκρίνεται σε μια best of five σειρά όπου έχουν σημειωθεί μόνο break.

Ποτέ ξανά στο παρελθόν, από το 2000 και μετά, δεν έχει τελειώσει μια σειρά στα πέντε ματς και οι φιλοξενούμενοι να έχουν πανηγυρίσει σε όλα αυτά.