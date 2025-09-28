Ο Ντένις Σρέντερ και ο Εργκίν Αταμάν έχουν ξεκινήσει μία «κόντρα» από το EuroBasket 2025, που δεν λέει να σταματήσει με τίποτα.

Μία «κόντρα», που ξεκίνησε στο EuroBasket 2025 δεν λέει να… σβήσει με τίποτα! Ο Ντένις Σρέντερ είχε ειρωνευτεί τον Εργκίν Αταμάν, όσο ήταν στο λεωφορείο της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, είχε μιλήσει με πολύ άσχημο τρόπο, καθώς είχε αναφέρει: «Αταμάν, άντε εξαφανίσου από εδώ. Ο Καλύτερος προπονητής τα τελευταία δέκα χρόνια και…»

Αυτές οι δηλώσεις δεν πέρασαν… απαρατήρητες από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Στη Media Day για τη Euroleague, μίλησε στο τουρκικό ΜΜΕ, «S Sport» για τα όσα είπε ο Ντένις Σρέντερ.

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

«Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω ζητήματα της προσωπικότητάς του. Για μένα, η ηγεσία, η ανθρωπιά και η ταπεινή προσέγγιση είναι πιο σημαντικά από την καλή απόδοση. Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να ζητήσει συγγνώμη από εμένα. Ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις και εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Όμως όταν υπογράφω έναν παίκτη, πρώτα κοιτάω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του.

Κέρδισαν ένα παιχνίδι που πίστευαν ότι είχαν χάσει, και οι παίκτες βιώνουν ένα έξτρα επίπεδο ενθουσιασμού σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Σρέντερ, σε αυτό το βίντεο, είχε επίσης ένα ζήτημα προσωπικότητας μέσα σε αυτόν τον ενθουσιασμό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Το αποδίδω στην νεαρή του ηλικία. Οι προπονητές στο NBA πρέπει να σκεφτούν έναν παίκτη που κάθε χρόνο αγωνίζεται σε διαφορετική ομάδα. Αυτό από μόνο του δείχνει την κατάσταση του Σρέντερ».

Λίγες ώρες αργότερα ο Ντένις Σρέντερ κράτησε τη… φλόγα αναμμένη, με αναρτήσεις στα social media. Ο Γερμανός γκαρντ έγραψε σε stories στο Instagram, πως ευτυχώς που ποτέ του δεν θα έχει προπονητή του τον Εργκίν Αταμάν. Μία «μάχη», που έχει ξεκινήσει για τα καλά και κανείς δεν ξέρει αν θα σταματήσει

Αναλυτικά, τι είπε ο Ντένις Σρέντερ:

“Ευτυχώς που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ξεκίνησα εγώ αυτή την αντιπαράθεση… Εσύ το έκανες και είπες κάτι για εμάς. Αν, λοιπόν, θέλεις να μιλήσεις άσχημα, πρέπει να το υποστηρίξεις και εσύ δεν το έκανες. Λυπάμαι, κόουτς, ακούγεσαι σαν να πονάς. Μόνο αγάπη όμως. Εγώ θα είμαι απλά ο εαυτός μου, όσοι με ξέρουν το ξέρουν.

Δείτε παρακάτω τα stories του Ντένις Σρέντερ: