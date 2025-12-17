Ο Ολυμπιακός δείχνει αποπροσανατολισμένος, θολωμένος και η Βαλένθια έβαλε το χεράκι της σ’ αυτό. Τα αρνητικά ρεκόρ που βγήκαν στην επιφάνεια.

Χαμένος σε παγίδες, βρακυκλωμένος, μακριά από τις σταθερές, τις αρχές και τα ιδανικά του, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε κόντρα στη Βαλένθια να υψώσει ανάστημα. Και ενώ μέχρι το 28′ έδειχνε ικανός να ξεκινήσει την αντεπίθεσή του, τα έκανε όλα λάθος στο φινάλε.

Οι Πειραιώτες γνώρισαν τρίτη σερί ήττα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και «βούτηξαν» ακόμα περισσότερο στην αμφισβήτηση, την αμφιβολία. Τον σκεπτικισμό Δεκέμβρη μήνα των απαιτητικών.

Εδώ και πολύ πολύ καιρό ακούστηκαν στο φινάλε της αναμέτρησης με τις «νυχτερίδες» χλιαρές αποδοκιμασίες, οι οποίες «καπακώθηκαν» από τη μεγαλύτερη μερίδα που κραύγαζε «Ολυμπιακός, Ολυμπιακός», δείχνοντας τη στήριξή της.

Παρόλα αυτά είναι εμφανές πως οι «ερυθρόλευκοι» αρμενίζουν προς λάθος κατεύθυνση, δίχως να έχει χαθεί βέβαια το οτιδήποτε. Η διοργάνωση είναι μαραθώνιος και όχι αγώνας δρόμου, έχουν όλα τα εχέγγυα και τα φόντα να αντιστρέψουν την κατάσταση όπως δήλωσαν και οι πρωταγωνιστές τους μετά το παιχνίδι. Ωστόσο οφείλουν να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να ανασύρουν πρόσφατες μνήμες του παρελθόντος.

Ο Μπαρτζώκας ήθελε να γίνουν όλα… αλλιώς στο τελευταίο δεκάλεπτο Τα στοιχεία που έκαναν τη διαφορά στο φινάλε, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια.

Όταν η άμυνά τους και η σκληράδα που έβγαζαν, πρόσφερε το απαραίτητο και αναγκαίο «καύσιμο», την αρχή όλων. Ο Ολυμπιακός που «γκρεμίστηκε» από τη δεκάδα της κατάταξης, το οποίο βέβαια δεν είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο, επέτρεψε στην ικανότατη Βαλένθια που παίζει με άγνοια κινδύνου, να του βάλει 41 πόντους σε 12 λεπτά. Απαγορευτικός αριθμός που… έχυσε ότι με κόπο είχε «χτίσει» στο προηγούμενο διάστημα.

Το +13 (71-58) έγινε σκόνη και θρύψαλα, με τους επικίνδυνους Ισπανούς που παίζουν στο δικό τους τέμπο και κάνουν παρέλαση, να φτάνουν στις παρυφές της 100άρας. Υπεραρκετή επίδοση για να υποχρεώσουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα σε νέα ήττα.

Οι 99 πόντοι παθητικό αποτελούν τη δεύτερη χειρότερη επίδοση επί ημερών του Αμαρουσιώτη τεχνικού και στις δύο θητείες του στην ομάδα του Λιμανιού (είχε δεχθεί 103 το 2014 στο Μόναχο σε παιχνίδι που βέβαια είχε κερδίσει) και τη χειρότερη απ΄ όταν επέστρεψε το 2020 και έπειτα. Και ήρθε σε συνέχεια της τρίτης χειρότερης που αποτελούν οι 98 πόντοι που δέχθηκε ο Ολυμπιακός από την Μπαρτσελόνα προ ολίγων ημερών.

Την ίδια στιγμή, το σήμα κινδύνου που χτύπησε η Βαλένθια στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης (16/12) στο πρώτο μέρος της τρέχουσας διαβολοβδομάδας, μπήκε για τους λάθους λόγους στα βιβλία της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 99 πόντους στην έδρα του και πάνω από τον Οκτώβρη του 2018 και ένα παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο είχε χάσει με κάτω τα χέρια. Το βαρύ αυτό παθητικό, αποτελεί την τρίτη χειρότερη επίδοση διαχρονικά των Πειραιωτών – παίζοντας ως γηπεδούχοι – από αρχής καταβολής του θεσμού.

Το 59-110 από την Εφές το μακρινό 2004 ήταν και παραμένει η χειρότερη αμυντικά επίδοση ενώ σε συνέχεια έρχονται οι 102 που είχε δεχθεί από την Μπενετόν Τρεβίζο λίγους μήνες πριν.

Οι δυνατότητες του συνόλου δεν μπορούν να μπουν στην ίδια πρόταση αναφερόμενοι στις δύο αυτές εποχές. Ο Ολυμπιακός της σεζόν 2025-26 μπορεί να γυρίσει τον διακόπτη αρκεί να βάλει το «τρένο» και πάλι στις ράγες που γνωρίζει πως λειτουργούν.

9/12/2004 Ολυμπιακός – Εφές 59-110

5/2/2004 Ολυμπιακός – Μπενετόν Τρεβίζο 89-102

19/10/18 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 75-99

8/4/2016 Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 96-99

16/12/25 Ολυμπιακός – Βαλένθια 92-99