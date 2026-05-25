Ο Άλεκ Πίτερς ήταν ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟΣ στο Final-4 της Αθήνας, αφού ό,τι ακουμπούσε γινόταν «χρυσός», έχοντας μονάχα δύο «αστερίσκους»!

Ο Ολυμπιακός είναι στο «Έβερεστ» του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια!

Οι Πειραιώτες κατάφεραν στον τελικό του Final-4 να κερδίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 92-85), για το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Στα δύο ματς που διεξήχθησαν στο Telekom Center Athens ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε έναν «κρυφό πρωταγωνιστή» για την ομάδα του.

Ο Άλεκ Πίτερς, λόγω της έλευσης του Σάσα Βεζένκοφ, είχε «χάσει» τον μεγάλο χρόνο συμμετοχής της προπέρσινης σεζόν.

Όμως, για ακόμα μία φορά, όταν η ομάδα του τον είχε ανάγκη εκείνος δήλωσε «παρών», σε ένα τριήμερο που είχε πάρει «φωτιά»!

Το «τέλειο» Final-4 του Άλεκ Πίτερς

Ο Αμερικανός φόργουορντ έδειξε από τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (22/05, 79-61) ότι είναι σε «τρελά κέφια».

Με μία «μαγική» εμφάνιση ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές, έχοντας 17 πόντους, με 4/4 δίποντα και 3/3 τρίποντα, όντας «αλάνθαστος»!

Şut kaçırmadan oynadı, karşılaşmanın x faktörü oldu: Alec Peters 🎯



17 sayı | 4/4 iki sayı isabeti | 3/3 üç sayı isabeti | 2 ribaund | 17 verimlilik puanı pic.twitter.com/YdhuLV1bvd — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) May 23, 2026

Στον τελικό συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό. Ακόμα και όταν χρειάστηκε να παίξει στη θέση «3» ήταν εκεί και προσέφερε με 16 πόντους!

Η στατιστική του ξανά καταπληκτική, έχοντας μονάχα δύο «αστερίσκους», μία εκτέλεση για δύο πόντους και μία βολή, που δεν κατέληξαν «μέσα».

Μάλιστα, όταν η μπάλα «έκαιγε» πήρε μία επίθεση επάνω του, όταν και με ψυχραιμία έκανε το 80-77, με 2:28’’ να απομένουν στο ρολόι!

Οι δύο του εμφανίσεις του έδωσαν την ευκαιρία να τελειώσει το Final-4, έχοντας ΜΥΘΙΚΑ νούμερα.

Alec Peters orta mesafede hata yapmadı! ⚡️



Real Madrid molası. 👀 #F4GLORY pic.twitter.com/RXO1rFymbW — EuroLeague Türkiye (@EuroLeagueTUR) May 24, 2026

Πιο συγκεκριμένα, μέτρησε 16.5 πόντους, 88.9% στο δίποντο, 100% έξω από τα 6.75μ. και 83.3 στις ελεύθερες βολές σε 19:15’’ συμμετοχής στο παρκέ.

Ποιοι ήταν οι μέσοι όροι του καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν στη Regural Season;

Ο Άλεκ Πίτερς είχε 6.7 πόντους, με 65% στο δίποντο, 38.6% στο τρίποντο και 82.5% στις βολές σε 14:49’’ συμμετοχής.

Προφανώς και στην κανονική διάρκεια είναι πιο δύσκολο να έχεις υψηλούς μέσους όρους.

Ωστόσο, ο πρώην παίκτης της Μπασκόνια το… τερμάτισε πραγματοποιώντας τις «τέλειες» εμφανίσεις στο Final-4!