Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, σε μια συνθήκη που φέρει… διαβολικές συμπτώσεις με τον «αιώνιο» αντίπαλό του Παναθηναϊκό.

Η ανάκτηση των σκήπτρων μπορεί να μην ήρθε στα 100 χρόνια ιστορίας του Ολυμπιακού αλλά δεν άργησε πολύ περισσότερο. Οι συνεπείς στο ραντεβού τους «ερυθρόλευκοι» δεν άφησαν αυτή τη φορά την κούπα να τους γλιστρήσει από τα χέρια παρά την αξιέπαινη προσπάθεια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ολυμπιακός γύρισε στην κορυφή της Ευρώπης, βγάζοντας στους δρόμους τον παθιασμένο λαό του που ξεχύθηκε στον Πειραιά και όχι μόνο για να πανηγυρίσει αυτό που το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έψαχνε πεισματικά εδώ και χρόνια.

Ο Ολυμπιακός έγινε πρωταθλητής της κορυφαίας τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της πορτοκαλό θεάς στη γηραιά ήπειρο για 4η φορά στην ιστορία του και λυτρώθηκε από «κατάρες» και δεισιδαιμονίες του παρελθόντος.

Όχι γιατί το θέλησε κάποια ανώτερη δύναμη αλλά διότι ήταν πιο ώριμος όταν έφτασε η στιγμή του. Και είχε προετοιμάσει καθόλη τη διάρκεια της σεζόν το έδαφος για αυτή τη στιγμή.

Σε μια κατάκτηση τροπαίου ανακουφιστική που μοιάζει ιδιαιτέρως συμπτωματική σε τρία «χτυπητά» μέρη με την τελευταία μεγάλη επιτυχία του μεγάλου του αντιπάλου Παναθηναϊκού.