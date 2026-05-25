Στο χέρι του Άλεκ Πίτερς το μέλλον του καθώς έχει «και το καρπούζι και το μαχαίρι». Οι σειρήνες από Μιλάνο μεριά που βουίζουν έντονα και το ρεπορτάζ του Betarades.gr.

Ρεπορτάζ Παντελής Διαμαντόπουλος

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε έπειτα από 13 χρόνια προσμονής, αναμονής και ξηρασίας στην κορυφή της Ευρώπης με τον Άλεκ Πίτερς να παίζει κομβικό ρόλο στην επιτυχία των Πειραιωτών.

Ο Final-4άκιας Αμερικανός φόργουορντ του Ολυμπιακού που ήταν άξιος συμπαραστάτης του MVP στο μεγάλο ραντεβού Εβάν Φουρνιέ, με το χέρι αλφάδι. Ο «Αλέκος» των Πειραιωτών που πήρε τους πρωταθλητές Ευρώπης από το χέρι και στον ημιτελικό με τη Φενέρ αλλά και στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ακούγοντας το όνομά του από χιλιάδες κόσμου στις κερκίδες, το ξενοδοχείο και το Δημότικό θέατρο του Πειραιά που είχε στηθεί το μεγάλο πάρτι.

Ο 30άρης πλέον Πίτερς το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και γύρω από το όνομά του έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα. Ο ίδιος βέβαια αποφεύγει εδώ και καιρό να σχολιάσει το οτιδήποτε, δείχνοντας… τυφλή εμπιστοσύνη στον ατζέντη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Παντελή Διαμαντόπουλου λοιπόν, ο Πίτερς βρίσκεται μία ανάσα από την Αρμάνι Μιλάνο με την οποία έχει μία προφορική εδώ και κάποιο διάστημα συμφωνία. Τίποτα υπογεγραμμένο και τελεσίδικο.

Ο Ολυμπιακός τις τελευταίες μέρες επιχείρησε να μεταπείσει τον παίκτη, προσφέροντάς του ένα πολύ ελκυστικό ποσό αρκετά πάνω από το 1,1 εκατομμύριο με το οποίο αμείφθηκε για τη σεζόν 2025-26, αφού είναι ξεκάθαρη επιθυμία τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Μπαρτζώκα να συνεχίσουν μαζί.

Μένει να φανεί κατά πόσον η κατάκτηση του τροπαίου και ο σημαντικός ρόλος που είχε ο Πίτερς στο Final Four της Αθήνας μπορούν να διαφοροποιήσουν την κατάσταση, η οποία βρίσκεται ξεκάθαρα πλέον στη δική του πλευρά.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν κάνει την προσπάθειά τους, έχουν ανέβει αρκετά οικονομικά δείχνοντάς του πόσο τον υπολογίζουν, χωρίς μάλιστα να περιμένουν να έρθουν τα τέλη Ιουνίου μετά τους Τελικούς για να το κάνουν.

Από εκεί και πέρα ο ίδιος – μαζί με την οικογένειά του – θα αποφασίσει κατά πόσον θα συνεχίσει σε ένα γνώριμο περιβάλλον ελίτ επιπέδου όπου θα αμείβεται πάρα πολύ καλά για να έρχεται πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ χωρίς αγωνιστικές εγγυήσεις και δεδομένους χρόνους συμμετοχής ή θα κινήσει για άλλες πολιτείες, λιγότερο απαιτητικές τρόπον τινά με πιο αναβαθμισμένο ρόλο.

Δεν αποκλείεται πάντως να προκύψει κι άλλη ομάδα μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όπως ήταν η Ρεάλ πριν από κάποιους μήνες, για να διεκδικήσει τον ελεύθερο και περιζήτητο το καλοκαίρι Άλεκ Πίτερς. Ή και να παραμείνει στο Λιμάνι, εκτιμώντας τα όσα έχει «χτίσει» με τον Ολυμπιακό. Κοντός ψαλμός αλληλούια.

Αναλυτικότερα τα όσα ανέφερε ο Παντελής Διαμαντόπουλος στην εκπομπή Showtime…