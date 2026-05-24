Ο Ολυμπιακός ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, «επιβεβαιώνοντας» πως όταν το Final-4 γίνεται στη χώρα σου είσαι το φαβορί!

Ο Ολυμπιακός «λύγισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 (24/05) στον τελικό του Final-4 και της Euroleague και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, έπειτα από 13 χρόνια! Οι «ερυθρόλευκοι» μέσα στο Telekom Center Athens, κατάφεραν να σηκώσουν το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τον τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, γράφοντας παράλληλα ιστορία. Kι αυτό, γιατί έγιναν η έκτη ομάδα που καταφέρνει να κατακτήσει τη διοργάνωση στη χώρα της.

Για τον Ολυμπιακό, το φετινό Final-4 είχε ξεχωριστή σημασία, αφού ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε ενώ έγινε στην Ελλάδα. Παράλληλα, έγινε μόλις η έβδομη ομάδα στην ιστορία της Euroleague που έφτασε σε τελικό παίζοντας εντός έδρας, με τη φετινή περίπτωση να αποτελεί συνολικά την όγδοη στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η παράδοση μάλιστα αποδείχθηκε υπέρ των «γηπεδούχων», καθώς μόνο μία ομάδα στο παρελθόν δεν είχε καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο μπροστά στο κοινό της. Ήταν η Μπολόνια το 2002, όταν είχε ηττηθεί στον τελικό από τον Παναθηναϊκό.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είχε βιώσει αρκετές εμπειρίες από την αντίθετη πλευρά, καθώς είχε παίξει τρεις φορές απέναντι σε ομάδες που αγωνίζονταν σε Final-4 στη χώρα τους.

Αυτή τη φορά όμως οι Πειραιώτες δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη και πανηγύρισαν έναν ιστορικό τίτλο μέσα στην Αθήνα.

🏆 Η βραδιά των Πρωταθλητών Ευρώπης τώρα ξεκινά!



🍾 Η φιέστα για την κατάκτηση της EuroLeague θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.



🔴⚪️ Σας περιμένουμε όλους εκεί, παρέα με την κούπα!#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/1TYIN3fuZG — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) May 24, 2026

Οι ομάδες που έπαιξαν τελικό Final-4 της Euroleague στη χώρα τους: