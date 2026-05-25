«Όποιο δρόμο και να πάρω, μες στο δρόμο το δικό σου καταλήγει. Και ας το ξέρω πως κοντά σου απ’ τις πίκρες η ζωή μου θα ‘ναι λίγη. Όλοι οι δρόμοι είσ’ εσύ, είσ’ εσύ… η αγάπη μου, το πάθος κι η ζωή μου», ερμήνευε η Πίτσα Παπαδοπούλου το μακρινό 1985.

Της πιο ροκ σκηνής σίγουρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατ’ ομολογίαν μάλιστα και πριν τον τελικό με τη Ρεάλ, ωστόσο η σχέση που έχει χτίσει με τον Ολυμπιακό και τον μπασκετικό οργανισμό, πέρα από ανεκτίμητη μπορεί να χαρακτηριστεί και εφ’ όρου ζωής. Ωμή πραγματικότητα το γεγονός πως στον πρωταθλητισμό οι δύσκολες στιγμές κρατάνε περισσότερο απ’ ότι οι ευχάριστες, όσο πετυχημένος κι αν είσαι.

Μπορεί να μην κρατάει τίποτα για πάντα, παρόλα αυτά όσο υπάρχουν Αγγελόπουλοι και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αν δεν αλλάξει κάτι τόσο δραματικά στο πέρασμα των χρόνων, το… μπαλάκι στην απόφαση του ανθρώπου που θα βρίσκεται στο τιμόνι των Πειραιωτών θα ανήκει πάντα στον ίδιο άνθρωπο.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναμένεται να συνεχίσει στον πάγκο του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού αφού αποτελεί κοινή επιθυμία και των δύο. Άλλωστε όπως χαρακτηριστικά τόνισε και ο Χρήστος Μπαφές στην εκπομπή του Betarades.gr «Showtime», ποτέ δεν υπήρξε η σκέψη απομάκρυνσής του από τους προέδρους του Ολυμπιακού στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Ακόμα και μετά από μίνι-κρίσεις και κλυδωνισμούς, οι οποίοι βέβαια «αφομοιώνονται πιο ομαλά στον Ολυμπιακό λόγω της σχέσης των τριών αυτών ανδρών».

Το συμβόλαιο του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 με τον Ολυμπιακό και όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα μπουν σε νέο κύκλο ζωής αφού και ο ίδιος ο κόουτς το επιθυμεί. Αυτό άλλωστε συνιστά και το μοναδικό κριτήριο που μπορεί να αλλάξει την όποια συνθήκη. Η δική του επιθυμία αφού ο Μπαρτζώκας έχει κερδίσει το δικαίωμα να φύγει από την ομάδα, όποτε ο ίδιος το αποφασίσει. Και τούτη η στιγμή δεν έχει φτάσει ακόμα.

Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρέωσεων των πρωταθλητών Ευρώπης και στο ελληνικό πρωτάθλημα, οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τρόπον τινά τραπέζει των διαπραγματεύσεων αφού τα διαδικαστικά στη δική του περίπτωση, κρατούν για λίγο. Και θα υπογράψουν νέο συμβολαιο συνεργασίας διετούς ή τριετούς διάρκειας με πιο αυξημένες οικονομικές απολαβές…

Πιο αναλυτικά τα όσα είπε ο Αθλητικός διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Χρήστος Μπαφές λίγες ώρες μετά την κατάκτηση της κούπας…

«Το μεγάλο μυστικό είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους προέδρους και τον κόουτς. Είναι απίστευτη η σχέση, αμφίδρομη. Ο Μπαρτζώκας δεν έχει πάει ποτέ να απαιτήσει κάτι από τους Αγγελόπουλους και από την άλλη οι Αγγελόπουλοι είναι πάντα εκεί να υποστηρίξουν τον Μπαρτζώκα. Και αυτό βγαίνει μέσα στην ομάδα, βγαίνει σε όλους.

Είναι μεγάλο πράγμα να υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στον προπονητή της ομάδας και τους προέδρους, εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ακόμα και πέρυσι μετά το 1-0 στο ΟΑΚΑ που είχαμε χάσει στο Αμπού Ντάμπι όταν και ήταν το πιο κρίσιμο σημείο αυτής της παρέας, ο τρόπος που οι Αγγελόπουλοι ήρθαν και μίλησαν στην ομάδα ήταν πραγματικά απίστευτος. Και μία αφετηρία σε αυτήν την προσπάθεια που κατέληξε στο χθεσινό και θέλουμε να συνεχίσει και να καταλήξει και στο πρωτάθλημα.

Δεν υπήρχε ποτέ θέμα αποχώρησης του κόουτς από τον Ολυμπιακό. Ήταν θέμα δικό του καθαρά. Δεν υπήρχε ποτέ κάτι στο μυαλό των προέδρων, ούτε δεσμεύεται ο Μπαρτζώκας με τους Αγγελόπουλους με συμβόλαια. Αυτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους τρεις άνδρες, είναι κάτι διαφορετικό και το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας του Ολυμπιακού.

Ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που σε άλλες ομάδες θα δημιουργούσαν μεγάλους σεισμούς, σε εμάς οι κραδασμοί είναι πιο ήπιοι και αφομοιώνονται πιο εύκολα.»