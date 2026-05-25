Πανζουρλισμός επικράτησε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στην υποδοχή των ηρώων του Ολυμπιακού!

Ο Ολυμπιακός έραψε το πολυπόθητο 4ο αστέρι, επικρατώντας στον μεγάλο τελικό στο Final Four της Αθήνας επί της Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 92-85).

Οι Πειραιώτες σφράγισαν με τον ιδανικότερο τρόπο μία ονειρική χρονιά στη Euroleague και αυτό που ακολούθησε στον Πειραιά, δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια.

Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, πάνω από 85.000 οπαδοί του Ολυμπιακού έμειναν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, προκειμένου να γιορτάσουν και να υποδεχθούν τους ήρωές τους.

Όπως είναι λογικό, όταν έφτασε η αποστολή των «ερυθρολεύκων» με το ανοιχτό πούλμαν επικράτησε πανζουρλισμός, ενώ όταν οι πρωταθλητές Ευρώπης ανέβησαν στο βάθρο ήρθε η πλήρης αποθέωση.

Δείτε τα βίντεο των Betarades: