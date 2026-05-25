Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ πάει… ταμάμ με το μπάσκετ που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει περάσει στο DNA του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού. Ιστορικά επιτεύγματα πριν πιάσει Λιμάνι.

Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν και στον Ολυμπιακό το εφαρμόζουν. Πριν καν οι «ερυθρόλευκοι» στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης επιστρέφοντας στην κορυφή μετά από 13 χρόνια, είχαν βάλει στο σωστό δρόμο σημαντικές περιπτώσεις παικτών για την επόμενη μέρα τους.

Με τον Τόμας Γουόκαπ να παραμένει «στυλοβάτης» της περιφερειακής γραμμής αλλά και να μεγαλώνει κάθε σεζόν που περνάει (34), οι Πειραιώτες όπως και κάθε άλλη ομάδα της ελίτ που δεν θέλει να μείνει μεταξεταστέα, «έτρεξε» περιπτώσεις σαν αυτή του Κόντι Μίλερ-ΜαΙντάιρ που διέπρεψε την τελευταία τριετία με τη φανέλα της Μπασκόνια και του Ερυθρού Αστέρα.

Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ που κατέχει το ρεκόρ των ασίστ σε έναν αγώνα της Euroleague καθώς και το τελευταίο χρονικά triple double σε αυτήν, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του με τους «ερυθρόλευκους» πριν καν γευτούν το νέκτραρ, να έχουν το νου τους στο… repeat.

Ένας παίκτης τα χαρακτηριστικά του οποίου ταιριάζουν… γάντι στις «ερυθρόλευκες» αρχές, μιας και είναι pass first παίκτης. Ένας αθλητής που έχει στο μυαλό του «τις ιδανικές συνθήκες» και το «εμείς», θεμελιώδη στοιχεία στο ερυθρόλευκο οικοσύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Κάτι που υποδεικνύουν και οι αριθμοί.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, για τον οποίο μένουν μόνο οι υπογραφές ούτως ώστε να ανακοινωθεί για τα επόμενα 2+1 χρόνια σύμφωνα με το Eurohoops στο Λιμάνι, αποτελεί τον καλύτερο δημιουργό της λίγκας την τελευταία τριετία. Και μάλιστα με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο.

Ο φερόμενος ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού, έχει μοιράσει 733 τελικές πάσες αυτήν την τριετία σε 113 ματς, την ίδια ώρα που επόμενος έρχεται ο Φακούντο Καμπάτσο με 698. Μιλώντας με μέσους όρους, ο πρώτος και καλύτερος ΜακΙντάιρ έχει 6,5 ασίστ ανά ματς ενώ ο «βιολιστής» της Ρεάλ 5.8. Η πεντάδα κλείνει στις 5.1 ασίστ ανά παιχνίδι με τους Γουόκαπ και Σλούκα στο διάστημα αυτό (2023-24, 2024-25, 2025-26).

Φυσικά και πρόκειται για τον – εξ’ αρχής έτοιμο για το επίπεδο αυτό ΜακΙντάιρ – παίκτη που έφτασε πιο γρήγορα από κάθε άλλον στην ιστορία της Euroleague σε αυτόν τον αριθμό (733) με αυτά τα ματς. Αν και μερικές φορές οι συγκρίσεις στον πρωταθλητισμό του σήμερα δεν έχουν καμία αντιστοιχία με το παρελθόν μιας και το μπάσκετ έχει αλλάξει παρασάγγας.

Εξαιρώντας μάλιστα κανείς τον Νικ Καλάθη, τον prime Αλεξέι Σβεντ της περιόδου 2020-21 (7.7) και τον Τομά Ερτέλ της Εφές (7.9) πριν από μία δεκαετία, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ έχει τον πιο υψηλό μέσο όρο τελικών πασών ανά ματς σε μια σεζόν. Όλοι τους φυσικά με λιγότερα ματς από τον βραχύσωμο οσονούπω «ερυθρόλευκο».

Το ρεκόρ που δύσκολα θα σπάσει, ανήκει από την σεζόν του Covid-19 στον Νικ Καλάθη με 9.1 ασίστ ανά παιχνίδι, σε σύνολο 28 ματς με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Πάνω από τις 7.3 την περίοδο 2023-24 και 7.4 το 2025-26 του ΜακΙντάιρ, έχει γράψει και το 2017-18 (8 ανά παιχνίδι) ο Καλάθης και το 2018-19 (8.7 ανά παιχνίδι).