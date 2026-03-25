Ο Ολυμπιακός «λύγισε» στο φινάλε στην έδρα της Βαλένθια (24/03, 85-84), στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της Euroleague και έτσι, το πλεονέκτημα έδρας εν όψει playoffs παραμένει ακόμα «ανοιχτό».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά το φινάλε της αναμέτρησης, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις τελευταίες φάσεις που έκριναν το παιχνίδι, αλλά και στο στοιχείο που θέλει να βελτιώσουν οι παίκτες του.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως το ματς χάθηκε σε μία κατοχή και εκεί η ομάδα του πρέπει να γίνει καλύτερη.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ασφαλώς ολοκληρώσαμε το παιχνίδι χωρίς να καταφέρουμε να κερδίσουμε. Λυπόμαστε, είναι κρίμα για την προσπάθειά μας. Η Βαλένθια είναι εξαιρετική ομάδα και πάλεψε μέχρι την τελευταία κατοχή. Νιώθουμε πως μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα καλύτερα, ώστε να τελειώσουμε το παιχνίδι νωρίτερα. Στο τέλος πήγε στη μία απόφαση και ήταν εναντίον μας. Αυτό το φάουλ και η τελευταία κατοχή πριν το τέλος.

Συγχαρητήρια στη Βαλένθια. Για εμάς όλατα παιχνίδια της EuroLeague είναι ένα μάθημα. Το χάσαμε σε μία κατοχή και πρέπει κάπως να καταφέρουμε σε αυτές τις κατοχές να γίνουμε καλύτεροι. Πιο συγκεντρωμένοι, πιο αποτελεσματικοί και να παίζουμε στα δυνατά μας σημεία και όχι σε αυτά που δεν είμαστε καλοί.

Για παράδειγμα, χάσαμε ένα σουτ και κυνηγήσαμε το επιθετικό ριμπάουντ. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Ο Τζόουνς ήταν εκτός τελικής γραμμής, έπεσε στο έδαφος και παίξαμε άμυνα με 4 παίκτες και ο Κι τελείωσε με ένα λέι απ. Ακόμα και να αστοχήσουμε σε μία επίθεση, πρέπει να αμυνθούμε 5 εναντίον 5. Ένα παράδειγμα είναι αυτό και υπάρχουν αρκετά άλλα.

Ακόμα και το φάουλ στον Μοντέρο. Ήμασταν μπροστά. Δεν ξέρω αν ήταν φάουλ ή όχι. Δεν είναι δουλειά μου να το κρίνω. Όμως δώσαμε δύο βολές 2.9″ πριν τη λήξη στον αντίπαλό μας. Έπρεπε να βγάλουμε αυτήν την άμυνα. Ειδικά μετά το τρίποντο του Φουρνιέ. Έπρεπε να βάλουμε τις βολές μας πριν γιατί χάσαμε πολλές στο δεύτερο μέρος.

Ξεκινήσαμε καλά στο δεύτερο μέρος, όμως επιτρέψαμε στη Βαλένθια να επιστρέψει αμέσως αν και προηγηθήκαμε με οκτώ πόντους. Ήταν κάποιες κατοχές που χάσαμε λέι απ, που βιαστήκαμε. Αρκετά τέτοια που πρέπει να αναλύσουμε στο βίντεο».