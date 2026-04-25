Δεύτερη συνεχόμενη σεζόν που η Μπάγερν Μονάχου επιλέγει να «χτίσει» γύρω από έναν άνθρωπο που έχει θητεύσει στον Άρη.

Σε ένα «φρέσκο» πρόσωπο – σε πλήρη αντίθεση με την λύση του βετεράνου Σβέτισλαβ Πέσιτς – φαίνεται πως αποφάσισε να επενδύσει η Μπάγερν Μονάχου ούτως ώστε να δομήσει την επόμενη μέρα της. Έναν ρούκι για το επίπεδο της EuroLeague, ο οποίος όμως έχει κερδίσει πολλούς πόντους με τη δουλειά του και τα αποτελέσματα αυτής.

Ο λόγος για τον Αντόν Γκαβέλ, τον άνθρωπο των δύο πατρίδων. Γεννημένος στην ενωμένη ακόμα τότε Τσεχοσλοβακία, ζήτησε από τη FIBA να αγωνιστεί με την Γερμανία στην οποία είχε μεγαλώσει (και μπασκετικά), κάτι που έγινε δεκτό πριν το καλοκαίρι του 2015.

Περίπου δέκα και βάλε χρόνια μετά, ο μεγαλύτερος οργανισμός της χώρας που τον γνωρίζει από το πέρασμά του ως αθλητής (2014-18), εμπιστεύεται την επόμενη μέρα του στις πρακτικές και της φιλοδοξίες του.

Το καλοκαίρι του 2022, ο Γκαβέλ πήρε προαγωγή από τις ακαδημίες της Ουλμ και πριν καν κλείσει τα 40, ανέλαβε τις τύχες της αντρικής ομάδας όντας ο αντικαταστάτης του Γιάκα Λάκοβιτς. Την τελευταία διετία προπόνησε και εξακολουθεί να το κάνει για λίγο καιρό ακόμα την άλλοτε ακμαία Μπάμπεργκ με την οποία τα είχε σαρώσει όλα στην καλύτερη πενταετία της αγωνιστικής του καριέρας (2009-14).

Τα εξαιρετικά δείγματα γραφής στην τελευταία – κατάκτηση Κυπέλλου Γερμανίας κερδίζοντας την Μπάγερν στον ημιτελικό και την Άλμπα στον τελικό καθώς και η πολύ αξιόλογη πορεία στο πρωτάθλημα το οποίο διεκδικεί με 20-10 ρεκόρ – έπεισαν τους Βαυαρούς να του εμπιστευθούν το τιμόνι.

Και κάπως έτσι, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν ο «τιμονιέρης» στο Μόναχο έχει σχέση με τον… Άρη. Η περσινή σεζόν ξεκίνησε – σε συνέχεια της προηγούμενης – με τον άλλοτε πετυχημένο Καναδοφινλανδό τεχνικό Γκόρντον Χέρμπερτ στον πάγκο, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι των Θεσσαλονικέων την τελευταία σεζόν που έπαιξαν στην Ευρωλίγκα (2007-08).

Λίγους μήνες αργότερα, ο Άρης είχε πιστέψει τον Σλοβάκο Αντόν Γκαβέλ για την περιφέρεια. Κίνηση που δεν του βγήκε εν πολλοίς αφού ο 24χρονος τότε περοφερειακός δεν είχε δώσει στους «κιτρινόμαυρους» όσα ήθελαν και ήλπιζαν, πριν δει την «μετοχή» της καριέρας του βέβαια να εκτοξεύεται απότομα.

Ασχέτως της αγωνιστικής συνεισφοράς, στον Άρη δεν ξέχασαν τον Γκαβέλ τον οποίο και τίμησαν τον Νοέμβρη του 2023 όταν επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη με την Ουλμ .