Με σαφώς μεγαλύτερες βλέψεις και πρόθεση να εμφανιστεί αρκετά πιο ανταγωνιστικός, θα εμφανιστεί ο Άρης την προσεχή σεζόν στα Κύπελλα της Ευρώπης.

Η εμπλοκή του Ρίτσαρντ Σιάο έφερε άλλη πνοή το περασμένο καλοκαίρι στον οργανισμό του Άρη, αφού άπαντες στη Θεσσαλονίκη ατένισαν και συνεχίζουν να το κάνουν την (μεθ)επόμενη μέρα των «κιτρινόμαυρων» με μεγαλύτερη αισιοδοξία σε σχέση με το πρότερο παρελθόν.

Ανάταση του (λαβωμένου) ηθικού λαμβάνοντας υπόψιν τα περασμένα μεγαλεία, η οποία αντικατοπτρίστηκε άμεσα με ορισμένες κινήσεις πάσης φύσεως αλλά και στον τομέα των προσδοκιών.

Το αίσθημα της ανυπομονησίας στις τάξεις των φίλων του Άρη και η βιασύνη του τόπου μας, βιάστηκαν να «κολλήσουν» πρόσημο. Πλην όμως ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα βρεί τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα με τον Πανιωνίο μαζί με τους Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο, στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ζήση εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αγωνιστικά και μη δρόμενα του Άρη.

Ενώ οι δύο άντρες έβαλαν κάτω σε πρώιμο στάδιο και τον προγραμματισμό της επόμενης ημέρας. Εκεί όπου «κλείδωσε» και η διοργάνωση στην οποία θα παίξει ο Άρης. Οι Θεσσαλονικείς πιστή στην Euroleague, δεν το… κουνάνε από το EuroCup, θέλοντας βέβαια να παρουσιάσουν ένα πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο σε αυτό.

Με το γηπεδικό ζήτημα να αποτελεί από τα φλέγοντα ζητήματα και βλέποντας τις υψηλές βλέψεις και του συμπολίτη ΠΑΟΚ, η παρουσία του Άρη στο EuroCup της ερχόμενης σεζόν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένη.

Άλλωστε οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται στους κόλπους του θεσμού και υπό την «ομπρέλα» και την αιγίδα της Euroleague ήδη την τελευταία τριετία, όταν και αποφάσισαν να αφήσουν την FIBA.