Αρκετά ικανοποιημένος αγωνιστικά και μη από την σταθερή και πολυεπίπεδη βελτίωση του Άρη, εμφανίστηκε ο Ρίτσαρντ Σιάο σε συνάντηση που είχε με τον Νίκο Ζήση.

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του Ρίτσαρντ Σιάο, τον έβγαλαν τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα. Και εκμεταλλευόμενος την ολιγόωρη στάση που είχε, δεν έχασε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Νίκο Ζήση, στον οποίο έχει δώσει τα… κλειδιά του Άρη, συζητώντας για το παρόν αλλά και το μέλλον.

Ο ιδιοκτήτης και ο general manager των Θεσσαλονικέων, τα είπαν επί παντός επιστητού αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι. Αρχικά στην κουβέντα που έγινε, επισημάνθηκε η ανάγκη – ειδικά τώρα που η σεζόν μπήκε στην τελική ευθεία με το… ταμείο να πλησιάζει – να παραμείνει η ομάδα προσηλωμένη στον φετινό στόχο του Άρη που δεν είναι άλλος έτσι όμως εξελίχθηκε η αγωνιστική περίοδος, με την κατάληψη της υψηλότερης δυνατής θέσης στην τελική βαθμολογία της Stoiximan GBL.

Παράλληλα, Σιάο και Ζήσης έβαλαν τα πράγματα σε μία τάξη αναφορικά και με το πλάνο της ερχόμενης σεζόν. Η πρόθεση για ενίσχυση της ομάδας και όλης της προσπάθειας θεωρείται δεδομένη, ενώ επαναλήφθηκε από πλευράς του ισχυρού άνδρα των «κιτρινόμαυρων», η επιθυμία, ο Άρης να ανεβαίνει όχι σκαλοπάτι αλλά σκαλοπάτια κάθε χρόνο.

Εκτός των άλλων, ο Ρίτσαρντ Σιάο εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για την ανάληψη των αγωνιστικών τμημάτων της Ακαδημίας από την ΚΑΕ, κάτι που αποτελούσε και πρωταρχική του επιθυμία, καθώς στηρίζει πολλά στη «νέα γενιά» και τον «ομφάλιο λώρο» που πρέπει να την ενώνει με την πρώτη ομάδα.

Τέλος, ο ιδιοκτήτης του άλλοτε «Αυτοκράτορα» που σκοπεύει να γίνει τρανός ξανά, δεν παρέλειψε να εκδηλώσει την ικανοποίησή του με την πρόοδο όλου του οργανισμού στο πέρας αυτής της πρώτης χρονιάς που εμπλέκεται με τα διοικητικά του Άρη. Ικανοποίηση τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε εξωαγωνιστικό επίπεδο, τονίζοντας ότι δίνει πολύ μεγάλη βάση στην εξέλιξη του Άρη σε όλα τα επίπεδα που αφορούν σε μία ομάδα-εταιρεία.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο άνθρωπος που μπήκε και έδωσε πνοή και ελπίδα σε έναν μπασκετικό λαό που κάποτε ξυπνούσε και κοιμόταν επευφημώντας τον Άρη και το μεγαλείο του, αντιλαμβάνεται τον ανταγωνισμό και θέλησε με κάθε τρόπο να καθησυχάσει άπαντες, εξασφαλίζοντας το πολύ σημαντικό αίσθημα της ασφάλειας. Παράλληλα, δεν παρέλειψε με τον τρόπο του δηλώσει την στήριξη και την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους που έχει βάλει ως «θεσμοφύλακες» της προόδου του Άρη.