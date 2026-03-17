Η κάτοχος του τίτλου και πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, αρίβαρε στην Αθήνα για να συναντήσει τον Ολυμπιακό που πρέπει να… μιμηθεί τον Ερυθρό Αστέρα για να την πλησιάσει στην κατάταξη.

Όπως σημείωσε και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πριν από τη συνάντηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, η έννοια του crasth test απέχει… παρασάγγας από αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι «ερυθρόλευκοι».

Ανεξαρτήτως αντιπάλου, όσο η άμμος στην κλεψύδρα της κανονικής διάρκειας πλησιάζει τόσο περισσότερο ξεκαθαρίζει ο βασικός στόχος των Πειραιωτών. Που δεν είναι άλλος από την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας ενόψει playoffs.

Μην μπορώντας ο Ολυμπιακός να γνωρίζει από τώρα την τελική του κατάταξη και συνεπώς τον αντίπαλο που θα πρέπει να λυγίσει σε σειρά αγώνων για να βρεθεί το τριήμερο 23-25 του Μάη στο «Telekom Center Athens», όχι πως αν είχε τη δυνατότητα θα το έκανε αφού δεν ταιριάζει με τη φιλοσοφία του συλλόγου, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς την 4άδα απέναντι στην πρωτοπόρο της κατάταξης.

Την πιο σταθερή μετά το μουδιασμένο ξεκίνημά της ομάδα σε αυτόν τον μαραθώνιο, η οποία παρά τα σημαντικά προβλήματα τραυματισμού της ξανά, έχει καταφέρει να φιγουράρει δικαίως στο ρετιρέ της κατάταξης.

Στον εξ’ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής της Euroleague στο κατέμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, η δεύτερη καλύτερη επίθεση του θεσμού (90.1 πόντοι ο Ολυμπιακός), συναντά την κορυφαία άμυνα (79.8 πόντοι παθητικό) σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι ανάμεσα σε δύο ομάδες που βλέπουν μόνο την κορυφή.

Ένας αντίπαλος υπό τις οδηγίες του Γιασικεβίτσιους έχει ζορίσει αρκετά με τα χαρακτηριστικά του, την ομάδα του Λιμανιού αφού ανεξαρτήτως έδρας ο Ολυμπιακός έχει χάσει και τα τρία τελευταία παιχνίδια που βρήκε στον δρόμο του τη Φενέρμπαχτσε.

Και το ερώτημα σε αυτό το ματς ειδικών συνθηκών (Τζόουνς, Μόρις, Τζόζεφ εκτός – Ντε Κολό, Σίλβα, Μέλι ως τραυματίας εκτός), είναι τι πρέπει να αλλάξει ο Ολυμπιακός για να ξεκινήσει ιδανικά την τύποις back to back «διαβολοβδομάδα» του, δίχως να είναι.

Η απάντηση «κρύβεται» στην συμπεριφορά του Ερυθρού Αστέρα πριν από λίγες ημέρες στο Βελιγράδι. Να μην αφήσει την Φενέρμπαχτσε να κάνει το παιχνίδι της, να ρίξει το τέμπο και ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ.

Ελλείψει Κρις Σίλβα, ο Ολυμπιακός που θα έχει μονάχα τον Ντόντα Χολ ως συμπλήρωμα του Νίκολα Μιλουτίνοφ, πρέπει να… ταϊσει τον Σέρβο «ψηλό», βρίσκοντας λύσεις απέναντι στους mobile ψηλούς της Φενέρ. Εκείνους που είτε κατά συνθήκη είτε παίζοντας στην θέση αυτή (Μπιρτς), έχουν βάλει ζόρια στα τελευταία ματς.

Κυρίως βεβαια πρέπει να βρει πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, κρατώντας σε ένα ικανοποιητικό-υψηλό όσο γίνεται επίπεδο το pace. Οι 14-5 πόντοι υπέρ του Ερυθρού Αστέρα στο ανοιχτό γήπεδο πριν από λίγες ημέρες – σε ματς που και οι δύο ομάδες σούταραν κάκιστα με κάτω από 23% στο τρίποντο – ήταν το μυστικό. Άρα και οι πόντοι από λάθη του αντιπάλου, πιέζοντας τους χειριστές της Φενέρμπαχτσε για να βρει εύκολους πόντους.

Οι Σέρβοι υποχρέωσαν τους Τούρκους σε 14 λάθη, υψηλό νούμερο για τη Φενέρμπαχτσε, χάρις κυρίως στην aggresive άμυνά τους στο δεύτερο ημίχρονο. Συνεπώς ο Ολυμπιακός και η ομαδική του αμυντική συμπεριφορά, θα καθορίσει εν πολλοίς και την έκβαση του αγώνα. Σε ένα παιχνίδι που τα περιθώρια ενέργειας και τα αποθέματα στις μπαταρίες εν μέσω συνεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα παίξουν τον δικό τους ρόλο.

Τη δική του σημασία, στα χαρτιά τουλάχιστον, αναμένεται να παίξει η απουσία και του Νικολό Μέλι. Ρυθμιστή της Φενέρμπαχτσε και παράγοντα για το παιχνίδι της κυρίως αμυντικά, με την ικανότητα που έχει στις αλλαγές και τα γρήγορα πλάγια βήματά του παρά την ηλικία του και το ύψος του.