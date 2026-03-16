Πόσο άλλαξες πόσο άλλαξα από τις αρχές του Δεκέμβρη; Αρκετά είναι η απάντηση, ειδικά ο Ολυμπιακός αλλά και η Φενέρ. Για τα μεταξύ τους όμως, όχι και τόσο.

Η Ευρωλίγκα όρισε για το βράδυ της Τρίτης (17/3, 21:15), τρία παιχνίδια τα οποία για τον οποινδήποτε λόγο είχαν αναβληθεί κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής. Ανάμεσα σε αυτό, το πιο… λαμπερό θα έλεγε κανείς, και το παραδοσιακό Ολυμπιακός Vs. Φενέρμπαχτσε, το οποίο δεν είναι γίνει μετά από απόφαση της διοργανώτριας αρχής ύστερα από προτροπή της Πολιτικής προστασίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στις αρχές του Δεκέμβρη.

Η εξ΄ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής την οποία χρωστούσαν οι δύο ομάδες, τις βρίσκει σε σαφώς καλύτερη μοίρα σε σχέση με τρεισίμιση μήνες πίσω.

Η κάτοχος του τροπαίου Φενέρμπαχτσε ηγείται εδώ και κάποιες εβδομάδες της κούρσας της κανονικής διάρκειας της Euroleague, έχοντας μαλιστα εξασφαλίσει και μαξιλαράκι για την πρωτιά ό,τι και να γίνει στο ΣΕΦ αφού έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τους διώκτες της (22-8 ρεκόρ).

Σαφώς βελτιωμένος, πιο πειστικός αλλά και πιο υγιής δείχνει και ο Ολυμπιακός σε σχέση με το τότε. Αφού μέσα στον Δεκέμρβη οι Πειραιώτες γύρισαν το τσιπάκι και βρίσκονται από τότε σταθερά στις θέσεις που διεκδικούν το πλεονέκτημα της έδρας, κρατώντας την κατάσταση μάλιστα στα δικά του χέρια.

Ο Μπαρτζώκας, ο Ροβεσπιέρος και οι αναλυτές που «πρέπει κάτι να πουν» (και) για τον Ολυμπιακό Στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε που δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες, το περιστατικό στη Γλυφάδα και τις εκπομπές που γίνονται (και) για τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Με νίκη μάλιστα και «διπλό» στο Φάληρο, η Φενέρμπαχτσε εξασφαλίζει την παρουσία της στη 10άδα πολύ πριν την ολοκλήρωση του μαραθωνίου.

Στα συν για τους «ερυθρόλευκους» η επιστροφή των Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ, με τον δεύτερο μάλιστα να χάνει περίπου έναν μήνα από τη δράση μετά τον τραυματισμό του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Βάσει βέβαια των συνθηκών του ντέρμπι, πιο σημαντική κρίνεται αυτή του Τεξανού γκαρντ. Κι αυτό διότι βάσει κανονισμών και αφού πρόκειται για εξ’ αναβολής αναμέτρηση, δεν επιτρέπεται στα μεταγραφικά αποκτήματα που δεν βρίσκονταν στο ρόστερ των ομάδων τότε, να πατήσουν παρκέ.

Άρα ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, ούτε τον Μόντε Μόρις ούτε τον Κόρι Τζόζεφ που έφτασαν αργότερα στο Λιμάνι όπως φυσικά ούτε και τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Συνεπώς ο Ολυμπιακός θα πάει με δυάδα Γουόκαπ και Νιλικίνα στη θέση του «κουμανταδόρου» και με Μιλουτίνοβ και Χολ στους σέντερ.

Απουσίες βέβαια θα έχει και η Φενέρμπαχτσε καθώς ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μπορεί να υπολογίζει στους Κρις Σίλβα (πρώην της ΑΕΚ) και Νάντο Ντε Κολό που αποκτήθηκαν από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, αφού είχε περάσει η 14η αγωνιστική της διοργάνωσης.