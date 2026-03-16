Στην αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε που δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες, το περιστατικό στη Γλυφάδα και τις εκπομπές που γίνονται (και) για τον Ολυμπιακό, αναφέρθηκε ο κόουτς Μπαρτζώκας.

Οι συνεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις των «αιωνίων» και γενικότερα των Ευρωλιγκάτων, δεν αφήνουν τις ομάδες και τους πρωταγωνιστές να ησυχάσουν ούτε από τα Media. Ανάμεσα σε αυτούς και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού λίγες ώρες μετά τον αγώνα στη Νέα Σμύρνη και τη δύσκολη νίκη των «ερυθρολεύκων» που δεν έβγαλαν ένταση – πολλά τα συνεχή παιχνίδια – απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με την προσεχή αντίπαλο Φενέρμπαχτσε.

Οι mobility «ψηλοί» της πρωτοπόρου που δημιουργούν προβλήματα, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το μπάσκετ και το οποίο έχει φέρει πληθώρα αναλύσεων, την οποία χαρακτήρισε θεμιτή, καθώς και επί προσωπικού περιστατικό με την κερκίδα στη Γλυφάδα.

Τι ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός σχετικά με αυτό και τι είναι αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο αλλά δεν θέλει ούτε και μπορεί να αλλάξει ο ίδιος την κοινωνία;

Αναφορικά με το λεκτικό επεισόδιο που είχε στο ΔΑΚ της Γλυφάδας και το οποίο αποτέλεσε αφορμή για να ανοίξει μία μεγάλη συζήτηση περί στερεοτύπων και κοινωνικών ζητημάτων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είπε πως… «Δεν θέλω να κάνω καμία αλλαγή στην κοινωνία, ούτε να το παίξω Ροβεσπιέρος. Δεν με ενοχλεί που οι πιτσιρικάδες με έβριζαν ομαδικά, γιατί πιθανώς αυτοί να μην θυμούνται ότι ήμουν στον Πανιώνιο. Με ενοχλεί που μεγάλοι άνθρωποι που τους βλέπεις και είναι φυσιολογικοί έρχονται στο γήπεδο και σε βρίζουν από την αρχή έως το τέλος, νομίζοντας ότι προσφέρουν κάτι στην ομάδα τους. Αυτό με ενοχλεί. Δεν έχει σημασία καμία αν με ενοχλεί. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ και τι όχι. Είναι κάτι συνολικότερο στην κοινωνία. Δεν είναι δικό μου θέμα να το λύσω. Εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά στον Ολυμπιακό όσο την κάνω και θα κριθώ στο τέλος.»

‘Εκτός των άλλων και αναφερόμενος στο εξ΄ αναβολής ντέρμπι κορυφής με τη Φενέρμπαχτσε, τόνισε ότι… «Είναι ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών γιατί ό,τι προσθήκες έχουν κάνει οι ομάδες από τον δεύτερο γύρο και μετά δεν θα μπορούν να παίξουν αύριο. Έτσι και η Φενέρ θα έχει απουσίες, αλλά και εμείς. Πάμε με το ρόστερ που τότε είχαμε, που κατά τη γνώμη μας το ρόστερ μας είναι αρκετά δυνατό και θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε. Η Φενέρ είναι άξια πρώτη, παίζει την καλύτερη άμυνα στη λίγκα και σε πόντους ανά κατοχή. Είναι σκληρή ομάδα, παίζει με ρόλους, έχουν αποδεχτεί τους ρόλους τους. Έχουν mobile ψηλούς, που επιτρέπουν αλλαγές. Πρέπει να είμαστε το ίδιο σκληροί και να παίξουμε το παιχνίδι μας. Είναι ομάδα που θα προσπαθήσει να σταματήσει το passing game μας και εμείς πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να εκτελέσουμε το πλάνο μας.»

Για τα γκαρντ του Ολυμπιακού και την ποιότητα που υπάρχει στην εν λόγω θέση στην τουρική ομάδα, ως προς τα tricks που καλείται να βρει εξαιτίας του ποσοτικού ζητήματος με τον Τζόζεφ και τον Μόρις εκτός, απάντησε πως…: «Το θετικό για εμάς είναι ότι επέστρεψε ο Τόμας Γουόκαπ, ο Νιλικίνα θα είναι διαθέσιμος. Έχουμε δύο πόιντ γκαρντ. Το ρόστερ μας είναι μια χαρά για να χτυπήσει τέτοια παιχνίδια. Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του παιχνιδιού και με τον κόσμο μας θα είναι μια δύσκολη ατμόσφαιρα γι αυτούς. Είναι ένα παιχνίδι regular season. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Όσο λιγοστεύουν τα παιχνίδια, όσες περισσότερες νίκες κατακτήσουμε είναι σημαντικό.»

Για το πλεονέκτημα έδρας που είναι ο σκοπός και όχι την κατάληψη μιας συγκεκριμένης θέσης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας προτιμά να βλέπει το κάθε ματς ξεχωριστά. Και το οποίο έχει τη δική του σημασία: «Crash test είναι κάθε παιχνίδι. Όπως με τον Πανιώνιο την Κυριακή, η με την Μονακό. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχουν προσδοκίες για την ομάδα, γράφονται άρθρα μετά για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα, ενώ είναι πρώτη και αήττητη στο πρωτάθλημα και δεύτεροι στην Ευρωλίγκα. Γίνονται θεωρίες για το τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα, το οποίο είναι λογικό γιατί υπάρχει μεγάλη δημοφιλία στο μπάσκετ, υπάρχουν τόσες εκπομπές και αναλυτές που πρέπει κάτι να πουν, το οποίο είναι απολύτως θεμιτό. Η ομάδα έχει ένα πλάνο. Η προπόνηση σήμερα είναι τελείως διεκπερεωτική. Κάποιες φορές εκπλήσσεσαι από την ομάδα σου, αλλά ελπίζω να εκπλαγούμε θετικά».»