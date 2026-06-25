Ο Ζαν Μοντέρο δέχθηκε ερώτηση για το ενδεχόμενο του NBA και την μετακόμισή του στην άλλη πλευρά του ωκεανού, με τον ίδιο να δείχνει για μία ακόμα φορά την ώριμη φύση του.

Ο Ζαν Μοντέρο έκανε… θόρυβο και ακούστηκε σε όλη την Ευρώπη. Ο πρωταγωνιστής μιας «ροκ μπάντας» που είχε την κατάληξη που της άρμοζε (πρωταθλήτρια της ACB και συμμετοχή στο Final Four), έκανε… παπάδες με την πολύ όμορφη πινελιά της Βαλένθια πριν γίνει κάτοικος Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Ο Ζαν Μοντέρο με τις εντυωπωσιακές του εμφανίσεις – αποκορύφωμα η post season και τα ισπανικά playoffs – ανάγκασε τους φαν της πορτοκαλί θεάς να τον αποθεώσουν και δικαίως, πριν μεταπηδήσει στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του που γράφει Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες «μαγείρεψαν» πριν πεινάσουν και συμφώνησαν τόσο με τις «νυχτερίδες» για ένα ποσό κοντά στις 600 χιλιάδες ευρώ (buyout) όσο και με τον ίδιο τον παίκτη για να γίνει κάτοικος Πειραιά. Συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές πάνω από έναν μήνα (μετά τα playoffs με τον Παναθηναϊκό).

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τον Αμερικανό, μοιάζει να είναι και η ωριμότητητα όχι μόνο στο παιχνίδι του αλλά και σε ολόκληρη τη νοοτροπία του. Άλλωστε αυτά είναι αλληλένδετα.

Γεγονός που αποτυπώθηκε για μία ακόμα φορά όταν ρωτήθηκε για την προοπτική του NBA και γιατί δεν… ψάχτηκε περισσότερο για να κυνηγήσει το American dream που δεδομένα έχει στο μυαλό του.

Las exhibiciones de Jean Montero se acumulan, así que la pregunta es clara: ¿Por qué no esta en la NBA?



🗣️ "Cuando ellos quieran venir a por mí, van a venir. Uno se da cuenta cuando le quieren. Sigo disfrutando aquí, mejorando y cuando llegue la oportunidad, daremos el salto" pic.twitter.com/cgCo8AHWgq — Alex Molina (@alex30mp) June 24, 2026

«Κάθε πράγμα στον καιρό του», όμως όπως λέει και ο λαός.

Αφού βοήθησε τα μέγιστα για να στεφθεί η Βαλένθια πρωταθλήτρια με 100άρα στη Βαρκελώνη, ο Ζαν Μοντέρι είπε στη συνέβτευξη τύπου του Palau Blaugrana αναφορικά με το NBA πως… «Όταν θέλουν να έρθουν να με πάρουν, θα το κάνουν. Μπορείς να καταλάβεις πότε κάποιος σε θέλει. Ακόμα το απολαμβάνω εδώ, βελτιώνομαι και όταν έρθει η ευκαιρία, θα κάνω το άλμα», ανέφερε.

Αυτή η ατοιμική βελτίωση και ταυτόχρονα προετοιμασία για τον μεγάλο του στόχο στην άλλη πλευρά του ωκεανού, επέλεξε να συμβεί με τον Ολυμπιακό καθώς εκεί έκρινε ως το ιδανικό περιβάλλον – και λόγω Μπαρτζώκα.

Ο Ζαν Μοντέρο τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ως παίκτης του Ολυμπιακού, αφού συμφώνησε σε συμβόλαιο συνεργασίας για την επόμενη 3ετία, με τους Πειραιώτες να κατορθώνουν να επιτύχουν τη συνεργασία χωρίς NBA out για τα πρώτα δύο καλοκαίρια.