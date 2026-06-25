Ο Ζαν Μοντέρο έκανε… πράματα και θάματα τον τελευταίο ενάμιση μήνα στο παρκέ για τη Βαλένθια, παρότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει με προορισμό το Λιμάνι και τον Ολυμπιακό.

Το ταλέντο από μόνο του, διάχυτο και απλόχερο στην περίπτωση του Ζαν Μοντέρο, δεν αρκεί για την… απογείωση και την «εκτόξευση», όπως έχει φανεί πολλές φορές στο παρελθόν αναφορικά με τον πρωταθλητισμό.

Και το «μυστικό» του Δομινικανού γκαρντ που διανύει τις τελευταίες του μέρες με τον οργανισμό της Βαλένθια, έγκειται στην τακτική του προσαρμογή και ακόμα περισσότερο στην νοοτροπία με την οποία είναι μπολιασμένος. Τη νοοτροπία του νικητή που τον έκανε να ξεχωρίσει στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, μόλις του δόθηκε η ευκαιρία.

Παρότι δεν εχει κλείσει ακόμα τα 24 του χρόνια, ο Ζαν Μοντέρο έχει αναγκάσει τους Ισπανούς να δίνουν διθυραμβικούς τίτλους και να ξεστομίζουν μεγαλοστομίες. Όπως αυτή της «AS», θέλοντας να περιγράψει γλαφυρά το δαιμονιώδες διάστημα που διένυσε τις τελευταίες εβδομάδες ο Ζαν Μοντέρο που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

«Είναι εξωγίηνος, θα φύγει από τη Βαλένθια με διαστημόπλοιο», έγραψαν αποθεωτικά μετά την σούπερ εμφάνιση που έκανε στο Game 3 των τελικών με τη Μπαρτσελόνα, αποκαθιστώντας την τάξη. Ασταμάτητος ήταν και στον 4ο τελικό του πρωταθλήματος, πρωτοστατώντας στο νέο break της Βαλένθια στην έδρα της Μπαρτσελόνα με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ, τρεις ασίστ και άλλα τόσα κλεψίματα.

Η Βαλένθια αφού έγινε πριν από μερικά βράδια το αφεντικό με το διπλό στη Βαρκελώνη και αγκάλιασε το πρωτάθλημα μετά από μία δεκαετία, το κλείδωσε το βράδυ της Τετάρτης (24/6) με 108-84 σε μία ακόμα παράσταση του Ζαν Μοντέρο – που αναδείχθηκε και MVP των Τελικών και κοκκινίζει άμεσα.

Και όλα αυτά για την ευχάριστη έκπληξη της σεζόν σε Ισπανία και Ευρώπη, την οποία όλοι περίμεναν ότι θα ξεφουσκώσει και εκείνη… εκεί. Τον χαβά της. Και πως να συμβεί το αντίθετο με τέτοιο Ζαν Μοντέρο;

Ο Δομινικανός παρότι είχε συμφωνήσει με τους Πειραιώτες πριν καν το Final Four της Euroleague – αλλά μετά τη σειρά των playoffs με τον Παναθηναϊκό όπου και οργίασε – έμεινε απολύτως συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των νυχτερίδων και οι αριθμοί του αποτελούν αδιάψευστοι κριτές.

Ο φερόμενος ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού, βάλθηκε να αποχαιρετήσει την ομάδα που τον ανέδειξε χρίζοντάς την πρωταθλήτρια παντού. Κι αν αυτό δεν ήταν αρκετό για τον «θρόνο» της Euroleague, στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης τα κατάφερε.

Lo de Jean Montero es puro cine 🍿



29 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias… ¡Y UNA ACTUACIÓN DE MVP PARA PONER LA SERIE A FAVOR DE @valenciabasket! 🔥#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/e2Ocl2jSvN — DAZN España (@DAZN_ES) June 22, 2026

Ο πολυμήχανος, εύπλαστος και ικανότατος Ζαν Μοντέρο μέτρησε στο ενεργητικό του 19.4 πόντους, 5.3 ασίστ, 1.7 κλεψίματα και μόλις 1.8 λάθη στα 14 παιχνίδια της post season που έχει δώσει σε Ευρωλίγκα και Ισπανία. Απίστευτα νούμερα εφάμιλα της εντυπωσιακής σεζόν που έχει κάνει και χάρις την οποία έγινε περιζήτητος στις πιάτσες της ελίτ της Ευρώπης, με τους Πειραιώτες να εξασφαλίζουν τον λόγο του ΚΑΙ ΛΟΓΩ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Σε όλους αυτούς τους απίθανους μέσους όρους, προσθέστε και 3.7 ριμπάουντ αλλά και ποσοστό ευστοχίας 41.4% από το τρίποντο, εκτελώντας πάνω από 5.8 μακρινά σουτ ανά παιχνίδι.

Ο Ζαν Μοντέρο έρχεται με φρενήρη ρυθμό στον Πειραιά για λογαριασμό του Ολυμπιακού και στο Λιμάνι εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουν να επωφεληθούν των χαρακτηριστικών τους και να τον αναδείξουν.