Ένα από τα πιο «καυτά» θέματα της Euroleague είναι ο Tόμας Γουόκαπ, με τον GM της Dubai BC να ρίχνει το… μπαλάκι στον Ολυμπιακό.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες το θέμα: Τόμας Γουόκαπ, καθώς η Dubai BC θέλει να τον κάνει δικό της. Ωστόσο, ο Τεξανός γκαρντ έχει ακόμα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, το οποίο λήγει το επερχόμενο καλοκαίρι.

Η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχει καταθέσει επίσημες προτάσεις, αλλά δεν «ακουμπούσαν» τα «θέλω» των Πειραιωτών.

Γι’ αυτό και -μέχρι τα τώρα- δεδομένα ο 33χρονος καλαθοσφαιριστής λογίζεται κανονικά ως παίκτης των «ερυθρολεύκων».

Επιμένει για Γουόκαπ η Ντουμπάι, ανένδοτος ο Ολυμπιακός Η Ντουμπάι ανέβασε την οικονονομοική προσφορά της για τον Τόμας Γουόκαπ, πλην όμως ο Ολυμπιακός δεν άλλαξε τη στάση του.

O GM της Dubai BC, Ντέγιαν Καμανιάσεβιτς, έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στη «Mozzart Sport» και μίλησε και για τον Τόμας Γουόκαπ.

Για την ακρίβεια, έριξε το… μπαλάκι στον Ολυμπιακό, καθώς τόνισε πως η ομάδα του έκανε μία μεγάλη προσπάθεια.

Ωστόσο, για να τελειώσει το deal θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι Πειραιώτες, ώστε να έχουμε τη «μετακίνηση» του αθλητή.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ντέγιαν Καμανιάσεβιτς για τον Τόμας Γουόκαπ:

«Η μεταγραφική περίοδος για εμάς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε και σίγουρα θα την κάνουμε τις επόμενες 10-15 ημέρες, μέχρι να ξεκινήσουμε την προετοιμασία στις 24 Αυγούστου. Όπως όλοι, λόγω της ELPA δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νωρίτερα.

Το αθλητικό κομμάτι δεν είναι το παν για εμάς και δεν επικεντρωθήκαμε μόνο σε αυτό. Αν με ρωτήσετε τώρα μόνο για το αθλητικό κομμάτι, μας λείπουν μερικοί ακόμα παίκτες. Μάθαμε από κάποια λάθη που κάναμε την περασμένη σεζόν

Ψάχνουμε έναν playmaker. Ένας από τους παίκτες είναι ο Τόμας Γουόκαπ. Θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό ή από την αποδέσμευσή του από το συμβόλαιο αυτό.

Παλέψαμε για πολλούς παίκτες, αλλά δεν τα καταφέραμε, επειδή αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή τους ενδιαφέρουν περισσότερο τα χρήματα από όλα όσα έχω εξηγήσει προηγουμένως. Τους χάσαμε, για παράδειγμα, αυτόν τον playmaker που πήγε στον Ερυθρό Αστέρα (σσ. Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ). Επομένως, όλα είναι φυσιολογικά».