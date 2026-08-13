Ο Ολυμπιακός προχωρά στην απόκτηση του Εμπάι Εντιάι από τη Βιλερμπάν. Ποιοι είναι οι όροι της συμφωνίας με τους Γάλλους και με τον παίκτη;

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να καλύψει το κενό του στη θέση «4» με την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι.

Οι Πειραιώτες προχωρούν στην τρίτη τους μεταγραφική προσθήκη το φετινό καλοκαίρι, μετά τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Ζαν Μοντέρο, ενισχύοντας το ρόστερ τους με τον -μέχρι πρότινος- φόργουορντ της Βιλερμπάν.

Αν και ο Σενεγαλέζος ανανέωσε πριν από λίγες εβδομάδες το συμβόλαιό του με τη γαλλική ομάδα, αποφάσισε εν τέλει να αποχωρήσει για να έρθει στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός θα καταβάλει στη Βιλερμπάν ένα buy-out κοντά στα 400.000 ευρώ προκειμένου να αποκτήσει τον Εμπάι Εντιάι.

Παράλληλα, όσον αφορά τη συμφωνία με τον Σενεγαλέζο φόργουορντ, γίνεται λόγος για συμβόλαιο με διάρκεια 1+1 χρόνια, με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να έχουν τη δυνατότητα να αποδεσμεύσουν τον παίκτη μετά το πέρας του πρώτου χρόνου.

Από εκεί και πέρα, ο Εντιάι θα λάβει ένα ποσό κοντά στις 700.000 ευρώ για τον πρώτο χρόνο του συμβολαίου του, ενώ εάν συνεχίσει στα «ερυθρόλευκα» και τον δεύτερο χρόνο, αυτό θα φτάσει κοντά στις 800.000 ευρώ.

Την περασμένη σεζόν στη Euroleague, μέτρησε κατά μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 1.4 μπλοκ, σε 23.7 λεπτά συμμετοχής.