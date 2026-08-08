Το Ole.gr παρουσίαζει την υπέρβαση που έπρεπε να κάνει ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ λίγους μήνες αφότου εμφανίστηκε στην Ευρώπη για να… απελευθερωθεί.

Ο Ολυμπιακός επένδυσε στον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ για την οργάνωση του παιχνιδιού του βρίσκοντας στον συμπαίκτη του Σάσα Βεζένκοφ στην Εθνική Βουλγαρίας το ιδανικό φιτ για τη θέση του πλειμέικερ. Κι όλα αυτά ενώ ο αυτοδηλούμενος «λύκος» με το δικό του brand ρούχων και το απαράμιλλο στυλ, «επενδύει» εδώ και χρόνια σε ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει και το οποίο τον έχει μετατρέψει σε τοπ γκαρντ της Euroleague. Δηλαδή το κορμί του.

Όπως σας παρουσίασε αναλυτικά το Ole.gr, ο άνθρωπος-συνδετικός κρίκος αυτής της καλοκαιρινής συνήθειας που κρατάει 10 χρόνια και δεν αλλάζει με τίποτα ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ καθώς έχει αποδειχθεί καθόλα αποδοτική, είναι ο Βέλγος προπονητής ατομικής βελτίωσης Joerik Miechels.

Μία σχέση – σαφώς κάτι μεγαλύτερο και σπουδαιότερο με μία απλή τυπική αθλητή και προπονητή – που έχει κρατήσει μέσα στον χρόνο καθώς στηρίζεται στην έννοια του σεβασμού. Και ως γνωστόν αυτός… κερδίζεται.

Η αφετηρία του «ταξιδιού» του νέου παίκτη του Ολυμπιακού με τον Βέλγο τεχνικό, αρχίζει στα μέσα της πρώτης του σεζόν στην Ευρώπη με τη Leuven Bears στο Βέλγιο.

Ο πρώην συμπαίκτης του Μήτογλου στο Wake Forrest, πήρε την απόφαση να περάσει την άλλη πλευρά του ωκεανού. Ως γνωστόν όμως, κάθε αρχή και δύσκολη. Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού ζορίστηκε με την προσαρμογή του, του έλειπε η πατρίδα του. Και κάπου εκεί μπήκε στο κάδρο ο Μίχελς.

Ο Ferried Naciri που είχε αναλάβει τις τύχες της πρώτης ομάδας εκείνο το καλοκαίρι έπειτα από μία γεμάτη δεκαετία ως βοηθός προπονητή και τεχνικός στη δεύτερη ομάδα, διέκρινε μεν το ταλέντο του ΜακΙντάιρ. Πλην όμως έψαχνε τρόπους για να τον απελευθερώσει ακόμη περισσότερο, να τον κάνει να βρει τον ρυθμό του.

Και τότε απευθύνθηκε στον Μίχελς για να τον βοηθήσει με την εξειδίκευση. Η μόνη συνθήκη ωστόσο που θα μπορούσε να δουλέψει η συνεργασία του ΜακΙντάιρ με τον Μίχελς, έγραφε «θυσία». Οι δυο τους δεν θα μπορούσαν να δουλέψουν στα πλαίσια των ομαδικών προπονήσεων και ο Αμερικανός γκαρντ, έπρεπε να πηγαίνει εκείνος να τον βρίσκει.

Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ «λιώνει» στη δουλειά τα καλοκαίρια: Η εκτόξευση του λέγεται… εξοντωτική offseason Το Ole.gr έψαξε, ρώτησε και συγκέντρωσε όλες τις λεπτομέρειες της εξουθενωτικής offseason του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που υπήρξε πιο αποδοτικός από ποτέ φέτος, πριν ντεμπουτάρει με τον Ολυμπιακό.

Μόνο που έπρεπε να συμβαίνει το πρωί, τα χαράματα για την ακρίβεια και να αλλάζει πόλη για να προπονηθούν μαζί. Κανένα πρόβλημα για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που έχει κάνει τα πάντα στην καριέρα του για να πετύχει.

Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Τζέρικ Μίχελς έκαναν προπόνηση τρεις φορές την εβδομάδα στις έξι το πρωί. Άρα για να βρίσκεται από το Λέουβεν στο Άντβερπ (μία ώρα οδήγησης περίπου), έπρεπε αυτές τις τρεις φορές την εβδομάδα για το υπόλοιπο μισό της σεζόν, ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού να ξυπνάει το αργότερο στις 04:30 για να είναι στην ώρα του. Και ήταν πάντοτε στην ώρα του.

Η υπέρβαση πάντως άξιζε και με το παραπάνω. Από τον Μάρτη και μετά τα νούμερα του ΜακΙντάιρ εκτοξεύτηκαν, μετρώντας πάνω από 21,5 πόντους κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι, σημειώνοντας και 4 double-double στο βελγικό πρωτάθλημα στο διάστημα αυτό ενώ μέχρι τότε δεν είχε κανένα. Αρκετές φορές μάλιστα άγγιξε και το triple double, ξετυλίγοντας το κουτί με τις δυνατότητές του.

Από τότε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ άλλαξε κλίμακα αν και άργησε να μπει στον κόσμο της Euroleague (2023-24 με την Μπασκόνια) καθώς έπρεπε να γίνει η μεταστροφή και στο πνευματικό σκέλος. Μετατρέποντας τον ήπιο και χαμηλών τόνων χαρακτήρα του εκτός παρκέ σε… θηρίο ανήμερο μέσα σε αυτό και την ώρα του αγώνα.

Όπως και να έχει, η επίδραση του Μίχελς στην πορεία του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ είναι σημαντική. Αν και όπως είπε ο ίδιος στο Ole.gr, «εγώ δεν είμαι τίποτα άλλο πέρα από οδηγός του Κόντι. Εκείνος έχει καταφέρει ό,τι έχει καταφέρει με τη σκληρή δουλειά του και την πείνα που διαρκώς κουβαλάει μαζί του. Με τις καθημερινές του θυσίες.»

Μία τέτοια στην εκκίνηση του ευρωπαϊκού του ταξιδιού ήταν που του έδειξε τον δρόμο.