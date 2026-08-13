Σε μια αποκαλυπτική και εκτενή συνέντευξη στο Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο General Manager της Μιλάνο, Χρήστος Σταυρόπουλος, στάθηκε σε εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, ξεκινώντας από τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, αλλά και στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί για τη Euroleague της επόμενης σεζόν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χρήστος Σταυρόπουλος:

Για τον Πίτερς: «Ήταν μια “δεμένη” ιστορία ότι ο Άλεκ θα έρθει στην ομάδα. Ήταν μια παικτική επιλογή. Έζησε απίστευτες στιγμές με τον Ολυμπιακό και πιστεύω ότι ερχόμενος εδώ θέλει να δώσει μια καινούργια “πνοή” στην καριέρα του».

Για τον προπονητή της ομάδας, Τζουζέπε Ποέτα, αλλά και τον Έτορε Μεσίνα: «Για τον Πέπε Ποέτα είχε ήδη από το management της ομάδας αποφασίσει ότι αυτός θα είναι ο προπονητής. Απλώς, επισπεύσθηκε η “προαγωγή” όταν αποχώρησε ο Μεσίνα μετά από επτά χρόνια. Ο Έτορε Μεσίνα πήγε τον σύλλογο σε άλλο επίπεδο, με τη μεθοδικότητά του και την έμπειρη σκέψη του. Αναμφισβήτητα έδωσε μια μεγάλη δύναμη στον σύλλογο και αυτό δε σβήνεται».

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Για τις περιφέρειες στη Euroleague: «Την απόφαση που έχουμε πάρει με τις είκοσι ομάδες και το round-robin system την έχουμε πάρει για μία χρονιά. Ωστόσο, φέτος το ανανεώσαμε για ακόμα μία, αλλά αυτή σίγουρα θα είναι η τελευταία. Από του χρόνου θα έχουμε μια αύξηση των ομάδων και το σύστημα θα είναι διαφορετικό, θα είναι με conferences. Με το σύστημα αυτό, κάποιες ομάδες δε θα παίξουν δύο φορές με όλους, αλλά, εντάξει, κάτι χάνεις και κάτι κερδίζεις. Η Ευρωλίγκα είναι το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, με τεράστια ποιότητα».

Για τα επιβαρυμένα προγράμματα που έχουν πλέον οι ομάδες στη διοργάνωση:«Είναι ένα καινούργιο μοτίβο που το ζούμε και πιστεύω ότι οι ομάδες το επεξεργάζονται συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση, από την άποψη ότι έχεις πάρα πολλούς αγώνες και, μάλιστα, σημαντικούς. Εγώ θυμάμαι παλιά που μπορούσες μέχρι τον Δεκέμβριο να “κλέψεις” κάποια παιχνίδια. Πλέον, κάθε παιχνίδι είναι “πόλεμος”, είναι σημαντικό και πρέπει να το κερδίσεις, γιατί αλλιώς θα πας πίσω αμέσως. Μετά έχεις το εγχώριο πρωτάθλημα, που και αυτό στην Ιταλία είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, όπως και στην Ελλάδα πλέον. Με όλα αυτά καταλήγεις να έχεις ένα πρόγραμμα πάρα πολύ επιβαρυμένο, που πια για τους προπονητές δεν είναι εύκολη η δουλειά τους, γιατί δεν έχουν χρόνο να διδάξουν την ομάδα. Στην ουσία, απλά τη συντηρούν. Έχει αλλάξει το μοτίβο με το οποίο λειτουργούν τα πράγματα».

Για τον Τζόρτζο Αρμάνι: «Μιλάμε για έναν άνθρωπο φανταστικό, που ήταν πάντα κοντά στην ομάδα με έναν πολύ διακριτικό τρόπο. Ήταν πάντα κοντά μας, ερχόταν σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και κάποιες φορές και στα εκτός. Ποτέ δε μας έλειπε τίποτα σαν ομάδα. Σαν προσωπικότητα, μιλάμε για έναν χαρισματικό άνθρωπο, που είναι leader, με πολύ μεγάλο σεβασμό στο πρόσωπό του σε όλον τον κόσμο. Την ομάδα την πήρε όταν ήταν σε μεγάλη δυσκολία και πήγαινε να εξαφανιστεί και το έκανε για την αγάπη του για την ομάδα και την πόλη του Μιλάνου».

Για τις συζητήσεις που γίνονται μεταξύ ΝΒΑ και FIBA: «Το ότι μπορεί να υπάρξει ακόμα μία διοργάνωση και να γίνει, μπορεί να γίνει, δεν είναι απαγορευτικό. Το θέμα είναι ότι ποιοτικά, για το οικοσύστημα του μπάσκετ, η καλύτερη λύση είναι να υπάρχει μία πολύ καλή, ενωμένη διοργάνωση. Πιστεύω ότι πρέπει και έχουμε την ευθύνη προς τους φιλάθλους να έχουμε ξεκάθαρες καταστάσεις. Μπερδεύουμε τους φιλάθλους και η ευθύνη που έχουμε είναι πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι τελικά και οι δύο διοικήσεις, τόσο η FIBA όσο και οι άνθρωποι του NBA, καταλαβαίνουν πως η καλύτερη λύση είναι να υπάρξει μία συνεργασία».