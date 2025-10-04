Πού κρίθηκε το Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα και τι δεν άρεσε στον Εργκίν Αταμάν από την εμφάνιση της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (02/10, 96-103) και έτσι, γνώρισε την πρώτη του ήττα, στη 2η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υστέρησε σε αρκετά σημεία του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να κυριαρχήσουν.

Ο Τούρκος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου, εξήγησε πού κρίθηκε το ματς για το «τριφύλλι», ενώ μίλησε και για την ετοιμότητα των Τι Τζέι Σορτς και Τσέντι Όσμαν.

Πλέον, οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για την έναρξη των υποχρεώσεών τους στη Stoiximan GBL, ενώ στην 3η αγωνιστική της Euroleague, θα τεθούν αντιμέτωποι με την Μπασκόνια, στην Ισπανία.

Αναφορικά με τα στοιχεία που έκριναν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα, ο Αταμάν ανέφερε: «Το χειρότερο πράγμα όταν παίζεις εντός έδρας είναι να δώσεις αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους στην αρχή του ματς. Κάναμε αυτό το λάθος. Ξεκινήσαμε χωρίς να παίζουμε άμυνα, ήμασταν μαλακοί, τους δώσαμε 11 πόντους προβάδισμα. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάτι, αλλά αυτή η διαφορά που υπήρχε στο πρώτο ημίχρονο παρέμεινε σε όλο το ματς. Παίξαμε άθλια άμυνα, η Μπαρτσελόνα έπαιξε εξαιρετικά, τιμώρησε τα λάθη μας με 16 τρίποντα, “σκότωσαν” τους σέντερ μας κάτω από την μπασκέτα με τον Σενγκέλια, τον Βέσελι, τον Ουίλι. Οι σέντερ μας δεν προσέφεραν σε άμυνα και επίθεση. Άξιζαν τη νίκη και κέρδισαν».

Έπειτα, μίλησε και για την ετοιμότητα των Σορτς και Όσμαν, ενώ στάθηκε και στο γεγονός πως η ομάδα του δεν είχε τον απαραίτητο χρόνο, για να δουλέψει.

«Στο μπάσκετ υπάρχει μία πραγματικότητα. Για να είσαι έτοιμος, πρέπει να δουλέψεις. Δεν είχαμε χρόνο να δουλέψουμε. Ξεκινήσαμε με διαβολοβδομάδα, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε, αλλά έχουμε πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα του μπάσκετ, των ομαδικών αθλημάτων. Αν δεν δουλεύεις σαν ομάδα, μετά έχεις αυτές τις καταστροφικές καταστάσεις».